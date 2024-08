De volta ao Brasil, modelo paraense Maria Carolina fala sobre temporada de sucesso na índia

A modelo paraense Maria Carolina Costa, de 23 anos, está de volta ao Brasil após uma temporada de quatro meses na Índia. Durante sua estadia na Ásia, ela participou de diversas campanhas publicitárias e desfiles de moda, destacando-se no cenário competitivo da moda indiana. A jovem também trabalhou com designers renomados e teve a oportunidade de desfilar para a marca Vero Moda, além de participar de comerciais para a TV.

Em entrevista para o Grupo Liberal, Maria Carolina contou como foram as suas experiências do outro lado do mundo e os aprendizados adquiridos em sua primeira temporada fora do país de origem.

“Foi um momento incrível e transformador. O que mais gostei foi a chance de trabalhar com uma cultura tão rica e diversa”, afirmou a modelo.

Segundo ela, cada dia no país asiático era uma descoberta nova, que vai desde a culinária até os trajes locais. Todo o processo de adaptação à nova vida, as novidades e os projetos que Maria Carolina participou foram documentados em suas redes sociais. Os registros publicados no Instagram foram uma maneira que a paraense encontrou de tornar o momento menos solitário, já que recebia quase diariamente doses de carinho e mensagens de incentivo de seus seguidores.

Um dos projetos mais marcantes para Maria Carolina foi a gravação de um comercial de TV para uma marca conceituada de automóveis da Índia. Ela também destacou que a temporada asiática proporcionou uma nova perspectiva sobre a moda global e sobre como adaptar seu trabalho a diferentes mercados. “Profissionalmente, ganhei uma nova visão sobre moda. Já pessoalmente, aprendi sobre resiliência e adaptação. Esses aprendizados certamente ajudarão a trazer uma abordagem mais internacional e versátil para minha carreira no Brasil”, explicou Maria Carolina.

Novos planos

De volta ao país de origem, a modelo está aproveitando o tempo para estar com a família e amigos no Pará, para recarregar as energias e reconectar-se com suas raízes. “Voltar ao Brasil foi emocionante. Estou desfrutando da nossa culinária que tanto sinto falta e recarregando as energias para os próximos desafios”, disse.

Maria Carolina revelou que pretende ficar no Brasil nos próximos meses, aproveitando as oportunidades locais e nacionais. Ela conta que continua trabalhando para consolidar sua presença no mercado nacional, mas também está se preparando para novos projetos internacionais previstos para 2025.

“A moda é um mercado global e estar disponível para trabalhar em diferentes lugares faz parte da minha carreira”, afirmou.

A jovem começou um trabalho no meio artístico há quatro anos e ficou conhecida na internet após lançar o quadro “Fotosfero Em Casa”, em parceria com o empresário Lucas Amim, no qual dava dicas de fotos dentro de casa. Com grande repercussão, ela começou a ganhar seguidores no Instagram e decidiu mergulhar na carreira de modelo.

A experiência nas passarelas fez com que a paraense se descobrisse uma pessoa comunicativa, auxiliando no fortalecimento da sua autoconfiança, em pouco tempo, ela se tornou “Miss Pará” e representou o estado no “Miss Brasil Mundo”.

Após ter realizado o sonho de fazer sua primeira temporada fora do Brasil, Maria Carolina volta com as bagagens cheias de experiências, numerosos trabalhos, mas também conselhos para aqueles que aspiram a uma carreira internacional. “Nunca tenha medo de sair da zona de conforto e abrace o novo com curiosidade e respeito. Para se adaptar a diferentes culturas, é importante ser flexível, aprender o máximo possível sobre o lugar onde você está e manter uma atitude profissional e respeitosa. Construir uma rede de contatos e estar aberto a aprender com cada experiência são fundamentais para o sucesso”, afirmou a modelo.