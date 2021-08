Miss Pará é destaque em concurso nacional e vence competição de traje típico

A beleza paraense mostrou o seu brilho no concurso Miss Brasil Mundo 2021, que teve sua final realizada na noite de quinta-feira, 19, no hotel Brasília Palace, em Brasília. A representante paraense no concurso que alia beleza a causas sociais foi Maria Carolina Costa, Miss Pará CNB 2020/2021, que venceu a etapa de melhor traje típico na competição, com uma roupa que carregava o tema “Arcanjo da Fé no Círio de Nazaré”.

Na final do concurso, Maria Carolina também foi destaque, e ficou no oitavo lugar geral. Ela também levou o título de Rainha do Norte. A representante do Distrito Federal foi a grande vencedora, que também teve entre seus destaques a participação de uma candidata trans. Rayka Vieira, de 26 anos, natural de Anápolis (GO).

O look premiado é assinado pelo estilista paraense Carlos Amilcar, que também assina o traje de gala que a paraense usou na final do concurso. Maria Carolina compartilha a emoção em ter vencido uma etapa tão importante.

“Eu não esperava ganhar, porque são 48 candidatas e tinha trajes lindíssimos. O meu foi em relação ao Círio de Nazaré, e quando ganhei, nossa! Eu até demorei para perceber e me dar conta de que tinha sido eu. É indescritível, e só tenho gratidão depois de todo o trabalho, de uma equipe incrível, com quem tive aulas desde oratória, passarela, mídias sociais, até a equipe de fotografia. Foi incrível mesmo”, descreve ela.

A Miss Pará CNB conversou com a reportagem de O Liberal pouco antes do evento que marcava a final do concurso. Por ter vencido a etapa de trajes típicos, Maria Carolina já estava entre o top 25 da competição, e falou sobre o nervosismo antes do evento final.

“Confesso que, por incrível que parece, estou calma. Acredito que fiz um trabalho muito bonito, dei 100% de mim em todas as etapas e provas. Hoje é só finalizar, e o que tinha que acontecer, já aconteceu. Há um ano e meio eu não fazia nada disso, achava que não era capaz de chegar até aqui, então já é uma grande vitória”, comemora.

Estudante de nutrição, Maria Carolina, de 20 anos, também é modelo, e foi esta carreira que a levou a ser miss. Em outra etapa do concurso nacional ela conta que era necessário mostrar um talento, e ela levou seus conhecimentos de nutrição para Brasília, e preparou um chibé para os jurados.

O Concurso Nacional de Beleza (CNB) é um dos dois principais concursos de beleza do país, responsável pela eleição da Miss Brasil Mundo. A eleita deste ano será a sexagésima-primeira representante do Brasil no Miss World, em 70 anos de história.

Este ano, são 48 candidatas, muitas das quais eleitas há quase dois anos esperando por este momento. Em 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus, o concurso Miss World foi cancelado pela primeira vez desde a sua criação, em 1951. A etapa brasileira acabou sendo postergada 3 vezes, pelo mesmo motivo. O concurso pôde finalmente ser realizado entre os dias 16 e 20 de agosto, no Brasília Palace, tradicional hotel da capital nacional, onde foi eleita a primeira Miss Brasília, em 1959.

O que marca a diferença do Miss Brasil, outro tradicional concurso de beleza, é que as candidatas precisam ser aliadas às causas sociais. No caso da paraense, ela é embaixadora da causa da hanseníase no Pará e promove ações sociais e campanhas para combater a doença.

Sobre poder representar um estado tão grande como o Pará em um concurso nacional, Maria Carolina celebra a oportunidade. “Para mim está sendo muito gratificante representar o Pará, porque tive apoio de muitas pessoas, e acho importante carregar essa bandeira porque posso inspirar outras mulheres a realizar esses sonhos”, conta