Aniversário do Ver-o-Peso: com bolo e serviços de saúde, veja a programação completa

Na próxima quinta-feira (27), o Ver-o-Peso, considerado a maior feira livre da América Latina, completa 398 anos. E para comemorar a data, a Prefeitura de Belém vai realizar diversas ações sociais, como a prestação de serviços de saúde, com vacinas e testes rápidos, e recadastramento de permissionários do Ver-o-Peso. O corte do bolo de aniversário será em frente ao Solar da Beira, e as apresentações de DJ Dinho, grupos folclóricos e atrações musicais irão animar os festejos.

Pela manhã, ocorrerá o recadastramento dos permissionários do Ver-o-Peso, como parte do programa de recadastramento itinerante que vem sendo realizado nas feiras de Belém. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar à população as vacinas contra:

influenza,

febre amarela,

tríplice viral,

tétano

Serviços ofertados:

aferição de pressão arterial,oximetria e glicemia,

testes rápidos de HIV e sífilis,

distribuição de preservativos masculinos e femininos, e orientação de uso.

As ações de comemoração realizadas pela Prefeitura de Belém têm a parceria do Governo do Estado.

Serviço

Aniversário de 398 anos do Ver-o-Peso

Data: 27/03.

Abertura: 8h.

Encerramento: 12h.

Endereço: Av. Boulevard Castilhos França.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter de oliberal.com