Círio de Nazaré e Ver-o-Peso são destaques na abertura de Vale Tudo

O remake da novela Vale Tudo, que estreia na segunda-feira (31) na TV Globo, traz um destaque especial para Belém em sua abertura. O tradicional Círio de Nazaré e o Mercado do Ver-o-Peso aparecem entre as imagens que representam a diversidade cultural do Brasil.

A vinheta da novela reúne cenas de diferentes estados, ressaltando as festas populares, a fé e o cotidiano do povo brasileiro. Em Belém, a escolha do Círio de Nazaré evidencia a grandiosidade da maior manifestação religiosa do país, enquanto o Ver-o-Peso reforça a importância da cultura e da economia local, sendo um dos mercados mais icônicos do mundo.

VEJA MAIS



Vale Tudo é considerada uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira, abordando temas como corrupção, ética e desigualdade social. A trama, originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, retorna agora em um novo formato, com adaptação de Manuela Dias, mantendo sua essência crítica e atualizada para os dias de hoje.