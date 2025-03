Paolla Oliveira esbanja beleza de maiô branco e celebra nova fase: ‘Sol está em Áries’

A atriz Paolla Oliveira usou suas redes sociais nesta segunda-feira (24/03) para compartilhar um registro esbanjando beleza e autoestima. Após encerrar sua jornada como Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval, a artista se prepara para novos desafios, incluindo sua participação no remake da novela "Vale Tudo", que estreia no dia 30 de março na TV Globo.

VEJA MAIS

Em seu perfil no Instagram, Paolla posou usando um maiô branco e fez uma brincadeira com a chegada do novo ciclo astrológico. "Sol está em Áries, né?", escreveu a atriz, que é ariana e completa 42 anos no próximo dia 14 de abril. A postagem foi celebrada pelos seguidores, que elogiaram sua confiança e carisma.

A nova fase profissional de Paolla Oliveira inclui sua interpretação de Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". A personagem, que marcou a versão original da trama exibida em 1988, promete trazer emoção e intensidade para a história.

Para complementar o look do ensaio fotográfico, além do maiô branco, Paolla escolheu uma camisa listrada azul e branca e uma jaqueta verde. Nas imagens, ela aparece sorrindo e demonstrando leveza.