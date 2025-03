‘O Rio de Janeiro foi tomado pelo Pará’, diz Paolla Oliveira sobre desfile da Grande Rio

A Rainha da Bateria do Pará, Paolla Oliveira, não perderá esse posto nunca no coração do povo paraense! A atriz, que defendeu tão bem a Grande Rio em 2025, ano que a escola de samba homenageou o Estado, foi além do samba. Ela viveu a intensidade da cultura paraense, aprendeu a dançar o carimbó, tomou banho de rio, visitou Belém algumas vezes, dentre outros feitos.

Agora ela se despediu do posto para se dedicar a Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, que estreia dia 31 de março, da TV Globo. Na festa de lançamento da novela, que ocorreu no último dia 20, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a artista conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

Paolla Oliveira estava bastante empolgada com esse grande personagem, mas ainda transpirava o Carnaval, principalmente pela forma que o paraense viveu a Grande Rio no último ano.

“O Rio de Janeiro foi tomado pelo Pará, foi muito maravilhoso”, disse a atriz. “Fiquei encantada, o Pará se encantou com o Carnaval do Rio, mas a gente se encantou com o Pará, com todos os ritmos e sabores. Eu estive em Belém, já conhecia quando a gente gravou uma novela que começava lá (A Força do Querer), mas dessa vez foi diferente. Não fui como pessoa jurídica, fui como pessoa física, e foi diferente. Conheci o tambor de mina, passeei bastante. Mas ver o Pará invadindo o Rio de Janeiro foi incrível. Em todos os lugares até hoje tem bandeira do Pará. Tem coisas que passam nas nossas vidas, as experiências que a gente vive, não saem da gente, é como viver um grande personagem. Essa experiência que eu tive de viver um ano respirando o Pará, não sairá de mim. Vocês moram no meu coração e morarão sempre, assim como a Grande Rio. Foi lindo, foi catártico desfilar naquela avenida, todo mundo viu a minha emoção e no quanto a Grande Rio se empenhou para fazer um desfile campeão”, acrescenta.

Mesmo longe do posto de Rainha da Bateria, Paolla não ficará longe do Carnaval, e entrega sua trajetória para o destino: “Criei uma família na Grande Rio, tenho liberdade para falar com eles, vou acompanhar sempre esses passos, ainda mais se esses passos forem por Belém, estarei de olho. E assim que Heleninha me der um descanso, eu vou lá visitar, tomar um banho de ervas debaixo daquelas árvores gigantes, vai ser bem bom”.

VEJA MAIS

Por conta do décimo perdido, a agremiação ficou com o vice-campeonato, super contestado pelos paraenses. De acordo com um jurado, o curimbó, instrumento que é usado no carimbó, não teve o som escutado por ele. Porém, Paolla Oliveira deu um grande show na execução do ritmo paraense no desfile, mas em outras ocasiões, como nos ensaios, ela chegou a colocar uma saia de carimbó e executar os passos bem característicos do Pará.

“Não sei se fiz perfeitamente, mas aprendi direitinho, eu tive professoras ótimas e bem raiz, elas vivem de explanar essa cultura maravilhosa. Mas carimbó misturando com samba não é tão fácil, a rapidez. O carimbó em si não é tão fácil, mas eu fiz tudo o que eu podia, aprendi o mais raiz possível para entregar o melhor para eles”, explica.

Agora Paolla Oliveira se prepara para viver a intensa Heleninha Roitman, filha da vilã Odete Roitman. A personagem é uma artista plástica que enfrenta o alcoolismo e conflitos familiares, para a construção dela, a atriz mergulhou de cabeça no processo. Inclusive, foi Paolla que correu atrás de Heleninha. Ela contou que tomou a iniciativa de se candidatar ao papel e insistiu para fazer o teste.

“Acho que a gente tem que ser franco e real com o que a gente pode abraçar, eu tenho energia para abraçar o mundo e sinto que a gente precisa viver no limite da nossa energia, que a vida é uma só e viver intensamente, mas que a gente precisa fazer as coisas com um mínimo de consciência. Achei que era prudente eu me afastar um pouquinho (da Grande Rio) para viver a Heleninha. É muito intenso, os dias são intensos. Gravei hoje desde 8h, a gente está na festa e amanhã já viajo para São Paulo, é assim, não para. Achei que depois do carnaval ia ter uma folga, mas não tem! Mas sobre o dia de amanhã quem sabe não somos nós, vou esperar mais um pouquinho e quem sabe, vamos ver o que acontece”, conta.

Vale Tudo marca a comemoração dos 60 anos da TV Globo, em boa parte dessa trajetória, Paolla Oliveira esteve trabalhando na emissora: “Eu sempre gosto de falar que a celebração maior é o agora, mas eu gosto também de olhar para trás depois de 20 anos de carreira, e eu acho que vale a gente olhar para trás e vê a carreira que eu construir. As oportunidades que eu tive, agradeço a TV Globo, as novelas e ao público que me permitiu ser vitoriosa em todos os personagens que eu fiz, mas sem dúvidas eu estou vivendo um momento muito especial da minha carreira. Eu olho para trás e vejo personagens icônicos, e peso: ‘como eu posso respirar mais a minha arte, me renova dentro disso, como eu posso me desafiar dentro da minha própria carreira’. De repente chega a oportunidade de fazer Heleninha, que chega intensa e eu falo ‘eu quero, me dá só a oportunidade de mostrar que eu posso’. A partir daí, de mostrar que eu podia, estou aqui hoje. Se eu puder deixar um recado para as pessoas, é que elas não desistam das coisas, não desistam antes da hora, se tiver que desistir faz, mas se não, segue em frente, a prova disso é que eu estou aqui. Vale tudo, minha gente. Assistam”.