Paolla Oliveira alfineta jurados durante Desfile das Campeãs: ‘Ouviu agora?’

A rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, e o mestre de bateria, Mestre Fafá, protagonizaram um momento polêmico durante o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado neste sábado (8). Em um vídeo que circula nas redes sociais, ambos alfinetam os jurados após a perda de pontos no quesito bateria, fator que custou o título da escola para a Beija-Flor.

No registro, Mestre Fafá pede que o microfone seja estrategicamente posicionado próximo aos curimbós, instrumentos típicos do candomblé utilizados pela bateria da Grande Rio. Após a execução de uma “paradinha”, Paolla Oliveira, de mãos dadas com o mestre, grita: “Ouviu agora, p*rra?”.

Entenda a polêmica

A Grande Rio perdeu o título para a Beija-Flor por uma diferença mínima de 0,1 décimo. A escola de Duque de Caxias recebeu duas notas 9,9 no quesito bateria, sendo que uma delas foi descartada conforme o regulamento, e a outra acabou sendo computada para a contagem final.

O jurado Ary Jayme Cohen justificou sua avaliação alegando que os ritmistas das caixas da bateria demonstraram “imprecisão e falta de sincronia”. Já a jurada Geiza Carvalho apontou que “não houve projeção sonora” dos curimbós, justificando sua nota inferior.