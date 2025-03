Paolla Oliveira faz emocionante despedida da Grande Rio em post: 'Com medo, mas fui assim mesmo'

Neste sábado (8), Paolla Oliveira compartilhou um vídeo nas redes sociais, fazendo uma despedida cheia de emoção da sua trajetória como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. No vídeo, Paolla reflete sobre sua jornada no carnaval e como, ao longo dos anos, ela foi desafiada a enfrentar seus medos e superar barreiras. Neste ano, a Grande Rio uniu os ritmos do samba e do carimbó para representar a história e a cultura do Pará.

Ao relembrar o momento em que se tornou rainha de bateria, Paolla revelou que não sabia o impacto que o carnaval teria em sua vida, nem o quanto ele seria transformador. "Eu aprendi que não existe reinado bom na solidão. Não existe. E olha que eu nem sabia, quando eu me encantei com tudo isso, que o carnaval ia ser a minha pororoca.", afirmou, destacando a importância do coletivo e da energia compartilhada durante o desfile.

A atriz também relembrou as várias facetas que interpretou nos desfiles: de Cleópatra a onça, passando por uma mulher conectada à força das pombas giras e à energia sagrada das cantarias ancestrais. "Eu já fui muita coisa. Sem medo? Será? Nada", disse com emoção, fazendo referência aos personagens que trouxe à vida com muito orgulho no palco da Sapucaí.

Paolla também compartilhou a experiência de enfrentar a pressão externa, com muitas pessoas dizendo que aquele não era o lugar dela. "Falavam que eu não tinha o corpo certo, que era muita exposição, que isso ia me atrapalhar", revelou. No entanto, ela superou todos os obstáculos, enfrentando o medo e ouvindo seu coração. "Eu fui com medo mesmo", afirmou.

A atriz ainda ressaltou que, apesar de ter sido rainha, nunca se sentiu no alto de um pedestal. "Rainha sem pedestal. Com os meus pés no chão, sustentando a minha coroa sem perder a majestade", disse Paolla, com um sorriso sincero.

Ela também fez questão de agradecer aos fãs e a todos que a apoiaram, afirmando que nunca viveu seu sonho de forma solitária. "Muito obrigada por nunca deixar o meu sonho ser solitário", declarou. Para ela, o carnaval e sua posição na Grande Rio sempre foram uma forma de transformar a si mesma e a sua história. Ao final do vídeo, Paolla grita com alegria: "Viva a gira que não para nunca!".