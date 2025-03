Desfile das campeãs: seis melhores escolas do Carnaval do Rio voltam a Sapucaí na noite deste sábado

As seis escolas mais bem classificadas no Grupo Especial do carnaval carioca retornam ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (8) para o tradicional desfile das campeãs em celebração aos resultados deste ano. A festa começou às 22h com a apresentação da Estação Primeira de Mangueira, que encerrou a competição na sexta colocação.

Entre os destaques do Desfile, estão Paolla Oliveira, que se despede do posto de rainha da Grande Rio, e o sambista Neguinho Beija-Flor, que dá adeus à agremiação vitoriosa após cinco décadas de Carnaval. Antes das apresentações das escolas, as cantoras Ivete Sangalo, Iza - que homenagerou Elza Soares -, Leci Brandão e Zezé Motta abriram o Desfile das Campeãs no Rio de Janeiro, e celebraram o Dia Internacional da Mulher.

O Desfile das Campeãs atraiu diversas celebridades para mais uma noite de folia neste sábado (8), no Rio de Janeiro. Sabrina Sato e Nicolas Prattes, por exemplo, chegaram ao evento em clima de romance. A apresentadora desfilou pela Unidos de Vila Isabel no Rio e pela Gaviões da Fiel em São Paulo. Sabrina Sato esteve no Desfile das Campeãs do Rio, encerrando o Carnaval de 2025 com uma maratona digna de seu título de rainha. Em uma corrida contra o tempo, a apresentadora brilhou na abertura do desfile das escolas cariocas, dividindo-se entre Rio de Janeiro e São Paulo em uma logística digna de um enredo de Carnaval.

A noite começou na Marquês de Sapucaí, onde Sabrina participou do desfile que esquentou e abriu oficialmente a última noite do Carnaval do Rio de Janeiro. Com energia contagiante e look ousado, ela brilhou na avenida. Assim que o desfile acabou, Sabrina embarcou em um jatinho particular rumo a São Paulo, onde a Gaviões da Fiel, terceira colocada no Carnaval paulistano, a aguardava para mais um desfile.

Entre os nomes que também marcaram presença no evento, estavam Grazi Massafera, Carolina Dieckmann, Flávia Alessandra, Sheron Menezzes, Gaby Amarantos, Mariana Goldfarb, Jonathas Faro, Ju Amaral, Marcos Pasquim e Dalton Mello.

Na noite do desfile, a influenciadora Virginia Fonseca foi até a festa usando um vestido transparente e fio-dental à mostra. O look para curtir o último dia do Carnaval foi compartilhado por ela nas redes sociais e logo foi bombardeada de comentários. "Ela não sabe brincar. Arrasou demais", disse um internauta. "Um absurdo de linda. Que mulher", disse outro usuário.

Paolla faz discurso emocionante

Ainda neste sábado, Paolla Oliveira compartilhou um vídeo nas redes sociais, fazendo uma despedida cheia de emoção da sua trajetória como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. No vídeo, Paolla reflete sobre sua jornada no carnaval e como, ao longo dos anos, ela foi desafiada a enfrentar seus medos e superar barreiras. Neste ano, a Grande Rio uniu os ritmos do samba e do carimbó para representar a história e a cultura do Pará.

Ao relembrar o momento em que se tornou rainha de bateria, Paolla revelou que não sabia o impacto que o carnaval teria em sua vida, nem o quanto ele seria transformador. "Eu aprendi que não existe reinado bom na solidão. Não existe. E olha que eu nem sabia, quando eu me encantei com tudo isso, que o carnaval ia ser a minha pororoca.", afirmou, destacando a importância do coletivo e da energia compartilhada durante o desfile.

Polêmica envolvendo a Grande Rio

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba que ficou em segundo lugar no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, ainda protagonizou causou polêmica ao estampar a frase “A verdadeira Campeã” em camisas criadas para o Desfile das Campeãs, neste sábado (8). A estampa gerou controvérsia nas redes sociais, sendo vista como um protesto contra o resultado do campeonato e a divulgação das notas pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) na última quinta-feira (6). A Beija-Flor foi a campeã oficial do desfile.

Ordem dos desfiles

A verde e rosa da zona norte, segunda maior vencedora da história do carnaval carioca, com 20 títulos, levou novamente à avenida o enredo À Flor da Terra - No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões. A escola celebra a cultura bantu, presente em diversos povos africanos e trazida ao Brasil durante a escravidão e abriu a noite de celebração.

Na sequência, entra em cena a Portela, quinta colocada neste ano e maior campeã do carnaval carioca, com 22 títulos. A azul e branca de Madureira apresenta Cantar Será Buscar o Caminho que Vai dar no Sol, homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento, que desfilou em um dos carros alegóricos na última terça-feira (4).

A terceira escola a cruzar a avenida será a Unidos de Viradouro, campeã do carnaval de 2024 e quarta colocada neste ano. Seu desfile, já na madrugada de domingo (9), presta tributo ao líder quilombola João Batista, conhecido como Malunguinho, com o enredo Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos.

Em seguida, a Imperatriz Leopoldinense, terceira colocada, retorna ao Sambódromo com o enredo Ómi Tútu ao Olúfon - Água Fresca para o Senhor de Ifón, que narra a jornada de Oxalá ao reino de Xangô.

Vice-campeã, a Acadêmicos do Grande Rio entra na avenida entre 2h20 e 3h de domingo. Após perder o título por apenas um décimo, a escola de Duque de Caxias reapresenta Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, destacando as encantarias do Pará. Nas redes sociais, a escola compartilhou a expectativa da volta a Sapucai.

"Grande Rio firma o samba. Comunidade de Caxias, hoje é dia de celebrar. De voltar à Sapucaí com a mesma garra e paixão que levamos ao palco do Maior Espetáculo da Terra na terça-feira de Carnaval. Hoje, mais do que nunca, levaremos a força de todo nosso chão e do povo paraense, que tanto nos apoiou e abraçou nessa jornada. Vamos juntos escrever mais um lindo capítulo na nossa história. Podemos, Família Grande Rio", detalha a Grande Rio no post.

Encerrando a noite de festa, a Beija-Flor de Nilópolis, campeã do carnaval de 2025 e agora detentora de 15 títulos, desfila entre 3h25 e 4h15 com o enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem a Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, músico, compositor e carnavalesco responsável por diversas conquistas da escola.

Regras

Embora não tenha caráter competitivo, o desfile das campeãs segue algumas normas que as escolas devem cumprir para evitar multas. Cada apresentação deve durar entre 60 e 70 minutos, com pelo menos 150 ritmistas na bateria e 45 integrantes na Ala das Baianas, todos devidamente fantasiados. As escolas podem desfilar com a ausência de até uma alegoria, mas a maioria dos componentes precisa estar presente.