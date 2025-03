Grande Rio gera polêmica com frase 'a verdadeira campeã' em camisas para o desfile das campeãs

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba que ficou em segundo lugar no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, causou polêmica ao estampar a frase “A verdadeira Campeã” em camisas criadas para o Desfile das Campeãs, neste sábado (8). A estampa gerou controvérsia nas redes sociais, sendo vista como um protesto contra o resultado do campeonato e a divulgação das notas pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) na última quinta-feira (6). A Beija-Flor foi a campeã oficial do desfile.

A Grande Rio conquistou o segundo lugar no desfile das escolas de samba, mas a mensagem nas camisas sugeria que a escola se considerava a verdadeira vencedora do evento. A controvérsia levantou discussões sobre o sistema de pontuação e o julgamento das escolas, além de destacar um clima de insatisfação com a forma como as notas foram atribuídas.

A camisa com a provocativa frase “A verdadeira campeã” rapidamente se espalhou nas redes sociais, com rumores de que seria usada no Desfile das Campeãs como uma forma de contestar a vitória da Beija-Flor. “Gente, que feio a Grande Rio usar uma camisa dessas no desfile das campeãs, não ganhou e pronto”, disse um internauta no X.

No entanto, a situação tomou outro rumo. De acordo com o portal Metrópoles, o diretor da Grande Rio, Hugo Gross, que também é presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, esclareceu que a peça não foi criada pela escola. Quando a direção tomou conhecimento do caso, imediatamente pediu que a frase fosse retirada.

“Foi descoberto que um fã da Grande Rio fez as camisas sem autorização da presidência e diretoria. A presidência prontamente, quando soube, pediu que fosse apagada [a frase]. “Ninguém sabia que seria feito”, disse.

O diretor também confirmou que ninguém da escola usará a camisa durante o desfile deste sábado (8). “A gente tem que aproveitar o Carnaval. Ninguém está fazendo protesto de absolutamente nada”, disparou ele, afastando qualquer ideia de manifestação oficial.