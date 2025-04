EducaReggae realiza palestra sobre a origem do reggae no Brasil, nesta quarta (9), em Belém

Um encontro promovido pelo projeto EducaReggae Belém, que realiza ações formativas para jovens, adultos e idosos, será realizado nesta quarta-feira (9) na capital paraense, a partir das 15h, no Núcleo de Oficinas do Curro Velho. A palestra “A Verdadeira História do Reggae no Brasil” será mediada pelo DJ Vitor Pedra e terá a participação especial do Mestre Ras Margalho, um dos primeiros DJs a tocar reggae no país. A programação, gratuita, ocorre no bairro do Telégrafo.

Ras Margalho, uma das figuras mais respeitadas do reggae e pesquisador do gênero no Brasil, terá um papel central no evento. Ele contará como Belém do Pará se tornou o portal de entrada do reggae no país. Segundo ele, antes de São Luís ser reconhecida como a “Jamaica brasileira”, a capital paraense foi a primeira a receber os discos de vinil que chegavam por meio de embarcações internacionais.

Em sua apresentação, Ras Margalho destacará que os DJs maranhenses vinham a Belém em busca dos discos e os levavam para o Maranhão, difundindo o som que se tornaria um símbolo da cultura nordestina. Além disso, o mestre narrará a trajetória de outros pioneiros do ritmo no Brasil, como Ras Alvin e Ras Fernando, que começaram a tocar suas "pedras" (discos) na periferia de Belém no final dos anos 1970. Ras Fernando, inclusive, foi o fundador da primeira casa de reggae da cidade, a Toca do Reggae.

Oficina de Dança Reggae de Salão

A palestra integra a Oficina de Dança Reggae de Salão, realizada pelo EducaReggae no Curro Velho, com os instrutores Lorran Guedes e Eduardo Murvin. O DJ Vitor Pedra, coordenador do projeto, fará a mediação do debate.

“O projeto nasceu das oficinas de dança. Já realizamos atividades na Casa da Linguagem e agora no Curro Velho. Desta vez, unimos a prática da dança com a história do reggae, abrindo ao público geral", disse Pedra.

Sobre a importância da participação de Ras Margalho, ele complementa: “Ter o Ras Margalho como palestrante resgata a cultura reggae no Pará e preserva esse patrimônio do estado.”

O EducaReggae planeja novas ações futuras, como oficinas de DJ, palestras sobre combate ao racismo e crimes de ódio, e a manutenção do legado de ícones como Bob Marley e tantos outros artistas.

SERVIÇO

Palestra : A Verdadeira História do Reggae no Brasil

: A Verdadeira História do Reggae no Brasil Data : Quarta-feira, 9 de abril, às 15h

: Quarta-feira, 9 de abril, às 15h Local : Núcleo de Oficinas do Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo, Belém (PA)

: Núcleo de Oficinas do Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo, Belém (PA) Participação : Ras Margalho (palestrante) e DJ Vitor Pedra (mediação)

: Ras Margalho (palestrante) e DJ Vitor Pedra (mediação) Entrada: Gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)