Duda Beat assume que está se envolvendo com ator da Globo

O mistério em torno de um possível romance entre a cantora Duda Beat e o ator Allan Souza Lima chegou ao fim. Na última terça-feira (17), a artista confirmou que os dois estão se conhecendo, após semanas de especulações.

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A revelação aconteceu durante uma entrevista ao Gshow, em um evento de cinema realizado no Rio de Janeiro, onde os dois foram vistos juntos."A gente está, daquele jeito, se pegando, se curtindo, estamos felizes. Aconteceu“, disse Duda.

Allan também falou sobre o vínculo entre eles e destacou que a conexão não é recente. De acordo com o ator, os dois se conhecem há anos e compartilham uma amizade construída ao longo do tempo, inclusive por terem origens em comum em Recife.

Os rumores sobre o envolvimento começaram a circular no início de 2026. Em fevereiro, Duda e Allan foram vistos juntos durante um show do cantor Samuel Rosa, em São Paulo.

O novo capítulo na vida pessoal da cantora acontece pouco tempo após o fim de seu relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia. O término foi anunciado em janeiro deste ano, por meio das redes sociais, quando Duda afirmou que o sentimento entre os dois “não acabou, apenas se transformou”.

Já Allan Souza Lima tem histórico de relacionamentos com nomes conhecidos do público, incluindo Helena Ranaldi, Rafa Kalimann e Débora Nascimento.