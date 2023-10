Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar Emicida em sua nova música 'Magia Amarela'

As cantoras Juliette e Duda Beat, lançaram ontem, 18, a música "Magia Amarela" que já tem 4,8 mil visualizações em 13 horas de lançamento. As duas estão sendo acusadas de plagiarem a música AmarElo do Emicida, com partcipação de Majur e Pabllo Vittar. Saiba mais

O diretor, produtor e compositor Evandro Fióti, irmão de Emicida, publicou no X, antigo Twitter, que o setor jurídico irá "trabalhar", após as cantora Juliette e Duda Beat lançarem a música "Magia Amarela", que seria um plágio da música AmarElo de Emicida, com participações de Majur e Pabllo Vittar. "Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!", escreveu Evandro Fióti.

E continuou a escrever: "Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu Fióti em outro post.

A música das cantoras fala sobre Amar Elos reais e a estética visual também utiliza-se da cor amarela. "Família, amigos/mais cores pra nós/sorte de quem prova essa magia/a cor da vida é amar elos reais", diz um trecho da música.

Juliette não se manifestou em suas redes sociais, no então, por meio de sua assessoria BPM. Confira: