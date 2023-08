Juliette lança 'Ciclone', primeiro álbum da sua carreira

Juliette lança seu primeiro álbum. “Ciclone” já está disponível em todas as plataformas de música e traz na sua música pop referências de R&B, piseiro, trap, afrobeat, dentre outros. Uma grande mistura criativa da cantora, que mostra amadurecimento e criatividade com este trabalho.

Para falar sobre essa nova etapa da sua carreira, Juliette reuniu diversos jornalistas do Brasil em coletiva de imprensa online, incluindo o Grupo Liberal.

Se tem uma coisa que "Ciclone" sinaliza é o amadurecimento da artista, como ela mesmo disse: "antes eu era uma criança e hoje sou uma adulta”. Juliette se diz mais empoderada e madura, nesse momento. Inclusive, uma das referências que ela pontua é a sua voz. De acordo com ela, há dois anos, ela cantava de forma mais infantilizada, e agora é possível encontrar uma voz mais ‘adulta’.

“Hoje eu canto de peito aberto, atinjo notas que não atingia, a minha voz está evoluída, acho que é uma evolução pessoal. Acho que é muito bonito você ver essa evolução do artistas”, disse.

O álbum chega com algumas parcerias, entre elas João Gomes e Marina Sena. A artista disse que convidou Gloria Groove para um feat, mas ao escutar a música, a cantora sugeriu que o single fosse gravado só por Juliette.

“Inúmeras parcerias ficaram de fora, mas teve uma que vem com uma história legal. Tem uma música chamada ‘Tengo’, é muito legal, com muita ancestralidade, vozes femininas. Queria muito que a Gloria Groover gravasse comigo, mas ela me sugeriu cantar sozinha. Então, achei generoso e bonito da parte dela, muito sincero”, relembra.

Gloria Groover disse que "Tengo" é a cara de Juliette e sugeriu que em outro momento elas fizessem um feat.

O nome “Ciclone” faz uma analogia a vida da artista que foi embalada por mudanças repentinas, impactantes e intensas, uma jornada iniciada com a conquista do Big Brother Brasil 21, ascensão nas redes sociais e inserção na música.

Toda essa evolução pode ser encontrada no álbum, que espelha exatamente essa jornada de Juliette de crescimento e autodescoberta.

“Desde que eu entrei no reality, entrei num furacão, não sabia o que me esperava. Uma avalanche de acontecimentos. Me sentia dentro de um furacão bom, e nem tão bom assim, como emocionalmente. Por isso coloquei esse nome. Estou tentando direcionar esse vento, e é assim que eu me sinto”, disse.

“Esse disco acompanha junto a minha fase como mulher, dona de si, sem precisar esconder nada, é algo que está explícito. Esse álbum vem muito com meu desenvolvimento pessoal, de fato. Vocês vão perceber nas músicas essas mensagens e esses recados, então acompanhe totalmente a minha abertura”, acrescenta Juliette.

Antes do lançamento oficial do álbum, foi lançado o clipe de "Quase não namoro", gravado com Marina Sena. Com poesia e sensualidade, o audiovisual é um reflexo da amizade estabelecida entre elas. Juliette inclusive disse que a sensualidade encontrada no clipe é para além das telas, que quando ela está em uma balada com as amigas dança mais sensual e se diverte com ela com intimidade.