Juliette lança single 'Cansar de Dançar', marcando sua estreia como compositora

Nesta quinta-feira, às 21h, Juliette lança “Cansar de Dançar”, faixa que ela mesma co-escreveu. Essa é a primeira vez que um som assinado pela cantora ganha o mundo. Mais solta e dançante, na música a artista canta sobre querer se jogar na pista, sem amarras ou medo de ser quem é. A mensagem é ditada por versos como: “Entender quem sou / Qual o meu valor / Aonde eu quero ir / Vou me libertar”. Um videoclipe para o single será lançado em breve.

Marcada por elementos do bregafunk e do pisêro, a nova música foi produzida por HITMAKER - dupla de produtores responsáveis por trabalhos de grandes nomes, como Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão - e por Juzé, que participou do EP “Juliette”.

“É um ritmo que vocês ainda não me ouviram cantar. Estou ansiosa para vocês ouvirem”, comenta a artista. “Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu ‘Cansar de Dançar’. É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório. Espero de verdade atingir um efeito positivo nas pessoas”, completa.

Amigos de Juliette, os conterrâneos Juzé, Luket e Soulucas (Lucas Dantas) compuseram um esboço da música, que chamou a atenção da artista pelo ritmo e pelo refrão. Depois, a cantora e Juzé juntaram-se para incorporar na letra o recado que ela queria passar, dando um tom poético à mensagem de diversão e empoderamento.

“A batida que predomina é o bregafunk! Ritmo nordestino que já ganhou o Brasil e mistura-se com pagode baiano e o funk carioca no single que promete balançar quem der o play”, comenta Juzé.

O músico afirma ainda que compor em parceria com Juliette foi “interessante e me surpreendeu. Foi uma troca rápida na sintonia. Fechamos a música da melhor maneira que poderia ficar na voz dela”. Por sua vez, os produtores do HITMAKER afirmam que a interpretação da paraibana foi “de muita entrega”.

Capa de Chico Shiko

Sempre em contato com suas origens, Juliette encomendou para esse single uma capa de significado muito pessoal. A arte foi assinada pelo artista também paraibano Chico Shiko, que se inspirou na estética tipicamente brasileira dos cartazes de filmes nacionais antigos, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976) e “Bye Bye Brasil” (1979).

Capa do single 'Cansar de Dançar' (Chico Shiko)

A estreia da carreira musical de Juliette veio em setembro de 2021, com o seu EP homônimo, que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil e segunda maior estreia de um álbum ou EP brasileiro na plataforma. Desde então, a cantora vem fazendo parcerias de sucesso na música, como suas colaborações com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez (em “Un Ratito”) e Israel & Rodolffo (em “Sobre”). A paraibana também se apresentou no Prêmio Multishow de 2021.

Além disso, caiu na estrada a partir de março de 2022, quando deu início à Turnê Caminho, que está viajando por cidades de diversas regiões do país. O repertório dos shows é composto pelas faixas presentes no EP de estreia, assim como interpretações de canções de outros artistas que tiveram importância na trajetória da cantora.