O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Novo affair? Duda Beat surge com Allan Souza Lima, ator que já se envolveu com outras celebridades

O flagra ocorreu durante a apresentação de Samuel Rosa no Tokio Marine Hall, em São Paulo

O Liberal
fonte

Duda Beat (à esquerda) e Allan Souza (à direita) estão vivendo possível affair (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Duda Beat foi vista curtindo o show do cantor Samuel Rosa ao lado do ator Allan Souza Lima na noite do último sábado (7), em São Paulo. A apresentação ocorreu no Tokio Marine Hall e registros do momento circularam nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível affair entre os dois.

VEJA MAIS

image Ator Allan Souza Lima critica coluna jornalística sobre Virgínia Fonseca: ‘Coisa horrenda’
A publicação, feita pela revista Veja, é assinada por Valmir Moratelli, que entrevistou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, Gabriel David

image Quem é Allan Souza Lima, apontado como novo affair de Wanessa Camargo?
Nos últimos anos, a vida amorosa de Allan também ganhou espaço na mídia

image Romance: Rafa Kalimann e Allan Souza são flagrados juntos em bar
Os dois fazem questão de manter o relacionamento discreto, sem muita exposição

Segundo o site Extra Famosos, o romance entre Allan e Duda começou há dois meses. No início de 2026, a cantora tornou público o fim de seu namoro com o produtor musical Tomás Tróia, após nove anos juntos.

Duda passou a virada do ano em Pipa, no Rio Grande do Norte, com um grupo de amigos, entre eles, estava também o ator. Allan chegou, inclusive, a publicar um vídeo em suas redes sociais onde Beat aparece cantando e a marcou na publicação. Os dois também foram vistos juntos em Paraty (RJ) durante o carnaval.

Essa não é a primeira vez que Allan surge de romance com outra celebridade. O ator, de 40 anos, já teve outros relacionamentos com personalidades conhecidas. Confira abaixo:

  • Em setembro do ano passado, ele foi visto em clima de proximidade com a cantora Wanessa Camargo quando os dois integravam o elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck;
  • Allan também já namorou a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann e as atrizes Débora Nascimento e Helena Ranaldi.
image Affair com Rafa Kalimann (Reprodução/ Redes sociais)

Natural de Recife, o artista atua como ator, diretor, produtor e roteirista. Ele estreou na televisão na novela "Caminhos do Coração", exibida em 2007, e participou posteriormente de produções como "Caminho das Índias", "Em Família", "Órfãos da Terra" e "Mania de Você". Em breve, também estará no elenco da novela Q"uem Ama Cuida", prevista para estrear em maio.

image Allan Souza Lima publica registros da viagem à Ilha do Marajó (Reprodução/ Instagram)

O ator também esteve no Pará em outubro de 2025, quando participou de uma ação na Ilha do Marajó ligada à campanha “Vozes pela Liberdade”, voltada ao combate ao tráfico de pessoas, exploração e abuso sexual infantil.

Durante a visita, ele compartilhou nas redes sociais registros da experiência na região.

