Romance: Rafa Kalimann e Allan Souza são flagrados juntos em bar

O romance entre Rafa Kalimann e o ator Allan Souza segue evoluindo, mas continua seguindo de forma discreta. O casal foi flagrado em um bar, na Gávea, localizando em uma rua tranquila da zona sul do Rio de Janeiro.

O possível affair entre os dois se tornou público em novembro, quando os dois foram vistos juntos em um encontro.

Desta vez, além de serem flagrados desfrutando da companhia um do outro no no bar, Rafa e o ator foram vistos saindo juntos do local, no carro da influenciadora.

Kalimann, de 30 anos, está solteira desde setembro de 2023. Antes ela namorava o empresário Antônio Bernardo Palhares.

Allan Souza Lima, 38 anos, ficou mais conhecido no ano passado a quando atuou como protagonista na série "Cangaço novo". Ele já pôde ser visto também em novelas como "A regra do jogo" e "Novo mundo".