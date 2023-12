Rafa Kalimann mostra samba no pé em ensaio da Imperatriz Leopoldinense

A ex-BBB Rafa Kalimann estreou como Musa da Imperatriz Leopoldinense no domingo (17), no ensaio de rua da escola, nas ruas de Ramos. Vestindo um vestido prateado, Rafa publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre a experiência de sambar pela primeira vez sendo musa da verde-e-branco:

“Esse carinho é especial demais que bom conhecer vocês, estar com vocês @oficialgresil. Foi incrível!”, comentou Rafa, após ter publicado um vídeo atendendo a fãs durante o ensaio.

Já no Instagram, as publicações de Rafa Kalimann foram mostrando a sua produção para o ensaio de rua: “já tem um carnaval vivendo em mim”, disse a influenciadora. Em outro post, ela se declara à escola, que foi a grande campeã do Carnaval de 2023: “eu já te amo tanto, estou tão feliz por sentir isso”.

Em resposta, a Imperatriz, que traz para avenida o enredo “ Com a Sorte Virada pra Lua Segundo o Testamento da Cigana Esmeralda”, respondeu à musa retribuindo o carinho: “ casa é sua Rafa! Ramos já te ama”.

Nos comentários, os fãs de Kalimann comemoraram a nova fase da ex-BBB: “o carnaval 2024 é seu”, comentou uma internauta; “Eu como mineira sinto um orgulho enorme de ser fã de outra mineira que está literalmente arrasando em tudo que faz…”, disse uma conterrânea de Rafa. A influencer nasceu em Campina Verde, Minas Gerais.