Quem é Allan Souza Lima, apontado como novo affair de Wanessa Camargo?

Nos últimos anos, a vida amorosa de Allan também ganhou espaço na mídia

Estadão Conteúdo
fonte

Guga (Allan Souza Lima) decide confrontar Ísis (Mariana Ximenes) (Reprodução / Globo)

Wanessa Camargo voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa de entretenimento após rumores de um novo envolvimento amoroso. Informações divulgadas pelo portal LeoDias apontam que a cantora estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima.

A aproximação teria acontecido durante as gravações do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, do qual ambos participam neste ano. Os dois também apareceram em um momento de descontração do elenco fora das telas.

Trajetória artística

Nascido em 18 de novembro de 1985, no Recife, Allan cresceu vizinho do cantor Chico Science, influência que despertou seu interesse pelas artes. Estudou música no Conservatório de Pernambuco e, ao completar 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na área artística.

Na capital fluminense, passou a se dedicar à interpretação e formou-se ator pela Casa das Artes de Laranjeiras em 2006. A partir dali, iniciou sua caminhada no teatro, televisão e, mais recentemente, nas plataformas de streaming.

Sua estreia na televisão ocorreu em 2007, na novela Os Mutantes, da Record. A partir de 2009, passou a aparecer com mais frequência em produções da Globo, com participações em tramas como Caminho das Índias, Avenida Brasil e Guerra dos Sexos. Em 2015, ganhou seu primeiro papel de destaque na emissora, na novela A Regra do Jogo.

Desde então, integrou o elenco de produções como Novo Mundo (2016), Órfãos da Terra (2019) e Amor Perfeito (2023).

No streaming, atuou em Cangaço Novo (2023) e no filme A Menina que Matou os Pais (2024), ambos lançados pela plataforma Prime Video.

Experiência com dança e trajetória na Globo

A familiaridade de Allan com a dança não é novidade. Em 2018, ele participou da quarta temporada do reality Dancing Brasil, apresentado por Xuxa na Record, chegando à terceira colocação.

No Dança dos Famosos, participou da fase de grupos ao lado de nomes como Manu Bahtidão, Richarlyson e Cátia Fonseca, e encara a repescagem no próximo domingo, 31.

Vida pessoal sob os holofotes

Nos últimos anos, a vida amorosa de Allan também ganhou espaço na mídia. Em março de 2024, ele assumiu namoro com Rafa Kalimann, relação que durou até o fim de novembro do mesmo ano. Pouco depois, a ex-BBB iniciou um relacionamento com o cantor Nattan.

Ainda em dezembro, Allan apareceu em clima de romance com Débora Nascimento durante festas na Bahia. O breve relacionamento foi confirmado por ambos nas redes sociais, mas terminou entre abril e maio de 2025.

