Zé Felipe ameaça Dado Dolabella após suposta agressão: 'já tinha levado bala'

O cantor Zé Felipe ameaçou o ex-marido de Wanessa Camargo em um show realizado neste domingo (24), no estado do Mato Grosso. O filho de Leonardo teria repudiado a ação de Dado Dolabella após a polêmica dele ter agredido o cantor Luan Pereira depois de uma crise de ciúmes durante uma festa com o elenco do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no programa “Domingão com Huck”.

“Você não viu? O cara batendo no Luan Pereira? Deu um murro! Você viu isso aí? É porque o Luan é muito bonzinho. O moleque é menino bom. É menino abençoado. Se fosse mato-grossense ou goiano, o cara já tinha levado é bala. “Vai tomar no c* rapaz! Cara folgado do caralh*! É o seguinte... Nós ‘vai’ pegar ele na porrada! Vai ‘piar’ ele assim e comer o rim dele de ‘bicuda’”, disse o cantor Zé Felipe.

VEJA MAIS

Relembre a briga entre Dado Dolabella e Luan Pereira

A confusão entre os dois famosos ocorreu na noite de quinta-feira (21), em um bar localizado no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, Luan Pereira estava dançando com Wanessa Camargo quando Dado Dolabella teria empurrado o cantor depois de ter uma crise de ciúmes. Após o ocorrido, algumas pessoas especularam nas mídias sociais que o ex-marido da cantora teria batido nela, como era comum em sua antiga relação.

Para acabar com as especulações do público, Wanessa Camargo publicou um esclarecimento nos stories de seu Instagram. “Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", escreveu a cantora.

Além de Wanessa, o sertanejo Luan Pereira também esclareceu algumas dúvidas sobre a noite da festa. “Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, [mas] levantei assim, sem entender o que aconteceu porque eu sou muito da paz. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado”, explicou o cantor.

Depois do empurrão, Luan contou que Dado Dolabella teria se arrependido de suas ações e ainda tentou ter contato com o cantor, por meio de um pedido de desculpas. “Depois [ele] foi lá, conversou, brigou lá, ao redor e veio gritando assim: ‘Desculpa’. Querendo me pedir desculpa. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto de mim”, revelou Luan Pereira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)