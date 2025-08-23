Dado Dolabella fala sobre rumores de agressão contra Wanessa: 'Agora, somos ex'
Cantor se posicionou sobre situação que ocorreu diante de artistas da Dança dos Famosos
Dado Dolabella decidiu se pronunciar publicamente após ser acusado de agredir a ex-namorada, Wanessa Camargo, em um bar no Rio de Janeiro. Neste sábado (23), ele explicou o episódio que ocorreu diante de outros famosos.
O ator negou que tenha agredido a cantora e destacou que o relacionamento entre os dois, embora encerrado, foi marcado por respeito e carinho.
VEJA MAIS
Em nota divulgada postada no seu perfil no Instagram, Dado reconheceu a fase especial que a ex está vivendo, sobretudo com sua participação no Dança dos Famosos, e desejou sucesso à cantora: "Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte".
Dado chegou inclusive a usar o que a cantora já tinha dito anteriormente para explicar sobre o ocorrido, quando frisou que não foi agredida. O ator aproveitou o comunicado para esclarecer que está voltado a seus projetos profissionais e que o ciclo com Wanessa foi encerrado de forma definitiva. "Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente", escreveu.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA