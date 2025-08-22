Capa Jornal Amazônia
Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

O Liberal
fonte

Dado e Wanessa foram flagrados juntos recentemente (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Wanessa Camargo teria sido agredida pelo ator Dado Dolabella, com quem já teve um relacionamento, em um bar localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (21). A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

De acordo com uma fonte ouvida pela colunista, a confusão teria ocorrido durante uma confraternização com participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, do qual Wanessa faz parte.

Segundo relatos, em um momento de descontração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança à cantora, segurando-a pela cintura. A namorada de Luan também estava no local, e não havia clima de flerte entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella, ex-namorado da artista, não teria gostado da situação, reagindo com ciúmes. O ator teria empurrado Luan, que caiu no chão.

Na sequência, Dado também teria empurrado Wanessa. O ator foi retirado do local, enquanto a cantora deixou o bar acompanhada do colega Alan de Souza e retornou ao hotel onde está hospedada, no Rio. 

Fontes afirmam ainda que Dado tentou seguir Wanessa até o hotel, mas não conseguiu contato com ela. A cantora teria orientado sua equipe a acionar a polícia contra o ator. Até o momento, nem  a cantora nem Dado Dolabella se pronunciaram publicamente sobre o caso.

