VÍDEO: cachorro assiste a show sertanejo e acaba adotado pela dupla João Bosco & Vinícius

Jeová, vira-lata caramelo que chamou atenção ao assistir ao show em Pimenta (MG), foi adotado por Vinícius, da dupla sertaneja

Hannah Franco
fonte

Cãozinho vira-lata ‘parou’ show sertanejo e foi adotado por cantor da dupla João Bosco & Vinícius. (Reprodução/Instagram)

Um cachorro de rua que assistiu a um show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius em Pimenta, no interior de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais após ser flagrado sentado em frente ao palco, observando a apresentação. O animal, um vira-lata caramelo, acabou sendo adotado pela família de Vinícius após a repercussão do caso e a história emocionou os fãs

Durante a apresentação, o cachorro ficou parado entre o público, observando o palco sem se mover. A cena chamou a atenção do cantor João Bosco, que registrou o momento em vídeo. O conteúdo foi publicado nas redes sociais da dupla e logo se espalhou entre fãs e perfis sertanejos.

A esposa de Vinícius, Audrei Franco, se comoveu com a situação. Ela havia perdido recentemente uma cadela chamada Celina e, ao ver o cãozinho no vídeo, se identificou com a cena. O animal foi apelidado de Jeová e passou a ser procurado por fãs e por uma ONG local.

Fã mobilizou resgate

Carina Rodrigues, responsável pelo fã-clube “JB&V Chora Me Liga”, entrou em contato com a ONG Anjos de Patas, de Pimenta, e ajudou a localizar o cão. Jeová havia sido resgatado por moradores da região e estava em um sítio, com uma pata machucada.

Carina viajou de São Paulo até a cidade mineira para buscá-lo e levou o cachorro até Ribeirão Preto (SP), onde mora o casal. A entrega foi feita no dia do aniversário de Audrei. A história foi publicada nas redes sociais do fã clube.

Segundo Vinícius, Jeová chegou debilitado, com sinais de doença do carrapato, anemia e problemas nos rins. Após exames e tratamento, o cachorro já apresentou melhoras e se adaptou à nova casa.

"Ele parou o evento. Eu falei assim: 'Cara, eu já vi de tudo nessa vida, agora cachorro que gosta de música sertaneja é a primeira vez'", disse o cantor em entrevista ao portal LeoDias. "Eu acho que ele tava realmente pedindo socorro, porque ele chegou em casa e não tava comendo. A gente fez todos os exames de sangue: ele tava com a doença do carrapato, tava com o rim alterado e tava com anemia. Então, assim, nesses cinco ou seis dias aí que a gente pegou ele e trouxe ele pra casa, ele já tá zerado."

