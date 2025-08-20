Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: Tutores de cães brigam após cachorro cheirar o 'traseiro' do outro; assista

De acordo com relatos, um dos homens se incomodou com o “cheiro dado” do cachorro alheio e deu início a uma discussão com o outro tutor, acusando o cão do outro de causar desconforto

Gabrielle Borges
fonte

Briga entre tutores e cachorros chamou atenção no bairro das Águas Lindas (Reprodução)

Um vídeo repercutiu nas redes sociais após dois homens e seus dois cachorros de estimação entrarem em briga física no por um motivo inusitado: o comportamento natural dos cães de cheirar o traseiro um do outro.

Nos registros é possível ver o momento em que os cães se encontram na rua e, como é comum entre os animais, cheiram o traseiro um do outro como forma de reconhecimento, já que é por essa parte do corpo que alguns feromônios são liberados. Entretanto, o gesto, típico entre os caninos, não foi tão bem recebido entre os dois homens.

 

De acordo com relatos, um deles se incomodou com o “cheiro dado” do cachorro alheio e deu início a uma discussão com o outro tutor, acusando o cão do outro de causar desconforto. O que começou com uma discussão falada logo evoluiu para uma briga física.

Assista o vídeo:

A situação foi registrada em vídeo e causou diversas reações. Internautas se dividiram entre o riso e a indignação. Em determinado momento, os dois cachorros começaram a brigar, provavelmente, motivados por estresse.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

