Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), sendo conduzido por sendo conduzido por seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Após a divulgação do laudo que confirmou a agressão sofrida durante a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, afirmou que o resultado apenas reforça a violência praticada contra ele. A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relatado anteriormente no momento em que, segundo a denúncia, o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), o agrediu fisicamente enquanto também ofendeu verbalmente as jornalistas Ísis Bem e Vanessa Araújo. 

“Não fiquei surpreso com o resultado. A perícia apenas confirmou a agressão covarde e inadmissível que sofremos. Não só eu, mas como nossas colegas, esperamos que a justiça seja feita a partir desse laudo e de tantas outras provas”, afirma Wesley Costa.

VEJA MAIS

image Perícia confirma agressão a jornalista do Grupo Liberal pelo prefeito Aurélio Goiano na COP 30
Caso ocorreu dentro da Blue Zone, no dia 14 deste mês, quando o apresentador da Rádio Liberal +, Wesley Costa, foi atingido no rosto, conforme denúncia

image Em tom de deboche, prefeito de Parauapebas minimiza agressão e chama jornalista de ‘petista’
O episódio ocorreu na tarde desta sexta-feira (14/11), enquanto o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, cobria a COP 30

image Prefeito de Parauapebas tem histórico de agressões a comunicadores, dizem jornalistas
Relatos indicam que, antes mesmo do episódio registrado na sexta-feira (14) contra jornalistas do Grupo Liberal, Aurélio Goiano já havia protagonizado outras situações públicas de hostilidade

O laudo ainda respondeu positivamente ao quesito de ofensa à integridade corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, oficializando a materialidade da agressão. Para a defesa do jornalista, representada pelo advogado Luiz Araújo, o resultado pericial fortalece os elementos já reunidos no procedimento que apura a conduta do prefeito. 

Para o advogado tanto os depoimentos de vítimas e testemunhas quanto a prova material apresentada pelo exame serão fundamentais para a continuidade da investigação, que depende de autorização do Tribunal de Justiça devido ao foro privilegiado do acusado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agressão a jornalistas do grupo liberal

wesley costa

perícia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BENEFÍCIO

Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Benefício do programa Gás do Povo começou a valer nesta segunda-feira (24) para famílias inscritas no CadÚnico

24.11.25 21h31

DESDOBRAMENTO

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

24.11.25 13h33

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda