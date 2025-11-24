'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

Após a divulgação do laudo que confirmou a agressão sofrida durante a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, afirmou que o resultado apenas reforça a violência praticada contra ele. A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relatado anteriormente no momento em que, segundo a denúncia, o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), o agrediu fisicamente enquanto também ofendeu verbalmente as jornalistas Ísis Bem e Vanessa Araújo.

“Não fiquei surpreso com o resultado. A perícia apenas confirmou a agressão covarde e inadmissível que sofremos. Não só eu, mas como nossas colegas, esperamos que a justiça seja feita a partir desse laudo e de tantas outras provas”, afirma Wesley Costa.

VEJA MAIS

O laudo ainda respondeu positivamente ao quesito de ofensa à integridade corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, oficializando a materialidade da agressão. Para a defesa do jornalista, representada pelo advogado Luiz Araújo, o resultado pericial fortalece os elementos já reunidos no procedimento que apura a conduta do prefeito.

Para o advogado tanto os depoimentos de vítimas e testemunhas quanto a prova material apresentada pelo exame serão fundamentais para a continuidade da investigação, que depende de autorização do Tribunal de Justiça devido ao foro privilegiado do acusado.