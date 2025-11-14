Em tom de deboche, prefeito de Parauapebas minimiza agressão e chama jornalista de ‘petista’

Em uma live no Instagram, o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), minimizou a agressão cometida contra o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal. O episódio ocorreu nesta sexta-feira (14/11), enquanto o profissional cobria a COP 30.

“Tinha um petista ali agora enchendo o meu saco e disse que eu ainda bati nele. Rapaz, é brincadeira. Tem que ter cuidado. Tem que andar com uma câmera 24 horas, colada na gente, senão daqui a pouco inventam. Se eu pisar no pé de alguém, eu quebrei o pé de alguém”, disse ele.

Para a Redação Integrada de O Liberal, Vito Gemaque, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA), repudiou o ocorrido. "Soubemos do caso por meio da imprensa. Nós repudiamos a agressão do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, contra o jornalista Wesley Costa e as agressões verbais contra a equipe da Rádio Liberal+, que fazia a cobertura da COP30. O Sinjor-Pa entrará em contato com os jornalistas para prestar apoio e cobraremos apuração rigorosa dos órgãos de segurança sobre o fato. É inadmissível que jornalistas sejam agredidos dentro de um evento internacional da ONU em Belém", afirmou.

Em breve, o Sinjor divulgará uma nota oficial a respeito do ato de violência, assim como oficializará as devidas providências aos órgãos de segurança sobre o caso.

A reportagem um posicionamento das polícias Civil e Federal, da COP 30, da ONU e da Prefeitura de Parauapebas. O Grupo Liberal aguarda retorno.