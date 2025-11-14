Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Após agredir jornalista na COP 30, prefeito de Parauapebas é conduzido por seguranças da ONU

O episódio ocorreu na tarde desta sexta-feira (14/11), enquanto o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, cobria o evento

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), sendo conduzido por sendo conduzido por seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU). ()

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), foi conduzido por seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (14/11), em Belém, após agredir o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, durante a cobertura da COP 30.

Para a Redação Integrada de O Liberal, Vito Gemaque, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA), repudiou o ocorrido. "Soubemos do caso por meio da imprensa. Nós repudiamos a agressão do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, contra o jornalista Wesley Costa e as agressões verbais contra a equipe da Rádio Liberal+, que fazia a cobertura da COP30. O Sinjor-Pa entrará em contato com os jornalistas para prestar apoio e cobraremos apuração rigorosa dos órgãos de segurança sobre o fato. É inadmissível que jornalistas sejam agredidos dentro de um evento internacional da ONU em Belém", afirmou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Federal, da COP 30, da ONU, da Prefeitura de Parauapebas e do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor). A reportagem aguarda retorno nas solicitações. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

após agredir

jornalista

cop 30

prefeito de parauapebas

conduzido

seguranças da onu
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda