Após agredir jornalista na COP 30, prefeito de Parauapebas é conduzido por seguranças da ONU

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), foi conduzido por seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (14/11), em Belém, após agredir o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, durante a cobertura da COP 30.

Para a Redação Integrada de O Liberal, Vito Gemaque, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA), repudiou o ocorrido. "Soubemos do caso por meio da imprensa. Nós repudiamos a agressão do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, contra o jornalista Wesley Costa e as agressões verbais contra a equipe da Rádio Liberal+, que fazia a cobertura da COP30. O Sinjor-Pa entrará em contato com os jornalistas para prestar apoio e cobraremos apuração rigorosa dos órgãos de segurança sobre o fato. É inadmissível que jornalistas sejam agredidos dentro de um evento internacional da ONU em Belém", afirmou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Federal, da COP 30, da ONU, da Prefeitura de Parauapebas e do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor). A reportagem aguarda retorno nas solicitações.