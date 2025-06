Dupla em moto assalta homem e é atacada e perseguida por cachorros em Ananindeua

Câmeras de segurança registraram um assalto na noite de segunda-feira (9/6), na rua Santa Júlia, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Dois homens armados participaram do crime e foram perseguidos por um cachorro na fuga.

As imagens, divulgadas pelo perfil Cidade Nova Ananindeua no Instagram, mostram um homem de camisa amarela sentado em um banco às 20h05. Ele mexe no celular enquanto crianças brincam na via. De repente, os criminosos surgem em uma motocicleta e abordam a vítima.

O garupa desce do veículo e toma o aparelho, enquanto aponta uma arma ao homem. No mesmo momento, o condutor da moto aponta uma arma para uma criança do outro lado da rua, que corre para dentro de um imóvel. Um dos cães, que está perto da vítima, avança em direção ao garupa, que tenta se defender das mordidas com uma bicicleta que estava parada no local.

Depois a dupla retorna ao veículo e vai embora. Um cachorro ainda persegue os criminosos. A vítima leva as mãos ao rosto e vai até uma casa. Depois a filmagem termina.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso. Em nota, a instituição informou que, até às 11h desta terça-feira (10/6), o caso não tinha sido registrado na delegacia que atende a área.