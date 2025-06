Estabelecimento e funcionários são assaltados por homens armados em Itaituba

Uma loja de confecção e os funcionários foram assaltados por dois homens armados em Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na terça-feira (3), na Travessa Raimundo Preto, entre a 34ª e a 35ª Rua. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram os suspeitos chegando em uma motocicleta.

Conforme as informações, os dois suspeitos chegaram ao local por volta das 15h30. O proprietário do estabelecimento denunciou o crime e relatou que os suspeitos subtraíram um cordão de ouro de 21g, uma pulseira de 4g, um celular e cerca de R$ 2 mil em dinheiro. A ação ocorreu rapidamente. Após o crime, os suspeitos fugiram.

O vídeo do crime mostra a dupla chegando ao estabelecimento em uma moto Honda Fan de cor vermelha. Um dos assaltantes vestia camisa escura de manga longa, bermuda e capacete azul, enquanto o outro usava camisa de rally rosa de manga longa e capacete preto. Os dois não tiraram os capacetes, para dificultar a identificação. Nas imagens, ainda é possível ver que os dois homens usavam armas de fogo. Após ser avisada sobre o crime, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.