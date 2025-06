Suspeito de sucessivos roubos contra mulheres em Belém é preso em Icoaraci

Um homem identificado como Renato do Carmo Nascimento foi preso pela Polícia Civil, suspeito de cometer vários roubos contra mulheres em Belém. A ação para capturar o investigado ocorreu na terça-feira (3/6), em um endereço no distrito de Icoaraci, em cumprimento a um mandado de prisão. Segundo as informações policiais, até o momento, quatro mulheres denunciaram ter sido vítimas dos assaltos.

A prisão foi realizada por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF). Segundo as investigações, o homem é investigado pela prática reiterada de roubos contra mulheres desacompanhadas e em locais de pouca movimentação no centro de Belém.

Os agentes chegaram até Renato após uma das vítimas denunciar o roubo e informar que o GPS do celular indicava a localização do suspeito. Os policiais ainda realizaram um levantamento de campo e analisaram câmeras de monitoramento na área onde os assaltos ocorreram, identificando que o suspeito costumava chegar em uma motocicleta e atacar mulheres que estavam de bolsa. Além disso, os roubos ocorriam entre 6h e 8h da manhã.

Após a realização do monitoramento do investigado, ele foi abordado e conduzido para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A moto identificada nas imagens também foi apreendida e encaminhada para a sede da Dioe. O suspeito segue à disposição da Justiça.