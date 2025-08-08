VÍDEO: cachorro de apenas 3 kg enfrenta urso e vira herói nas redes sociais

Um Lulu-da-Pomerânia de apenas 3 kg se tornou um herói improvável após expulsar um urso negro que invadiu a casa de seus tutores na região de Vancouver, no Canadá. O momento, registrado por câmeras de segurança, mostra o cãozinho Scout correndo atrás do animal silvestre, que havia entrado na residência e estava comendo sua ração. O vídeo, compartilhado no TikTok pela tutora Kayla Kleine, viralizou e já ultrapassa 4,3 milhões de visualizações.

Segundo Kayla, a porta da casa estava aberta devido ao forte calor na região. O urso, espécie comum na Colúmbia Britânica, entrou calmamente pela sala e caminhava pelo interior do imóvel quando foi surpreendido pela chegada de Scout, que entrou em disparada por uma porta lateral e avançou contra o animal.

"Ele pode ser assustador quando está bravo", afirmou a tutora ao canal Global News. Kayla contou ainda que o urso já era conhecido na vizinhança e frequentemente aparecia no quintal da família. Naquele dia, o animal chegou a comer a ração do cachorro antes de ser colocado para correr.

As imagens mostram o cão correndo atrás do urso, que foge pelo quintal visivelmente assustado. "Ele só gosta de afirmar sua dominância, ou como nós chamamos, o cachorro alfa", brincou Kayla ao descrever a personalidade do pet de 3 anos.

Após o episódio, a tutora publicou um novo vídeo no TikTok mostrando Scout sendo mimado com suas guloseimas favoritas, acompanhado da legenda: “Ele tem estado assim desde que derrotou o urso”.

Embora o caso tenha viralizado de forma divertida, autoridades de vida selvagem canadenses reforçam que interações com ursos podem ser perigosas e devem ser evitadas. A Colúmbia Britânica abriga uma população significativa de ursos negros, e os especialistas recomendam que moradores em áreas de risco adotem medidas preventivas.

Entre as orientações estão: não alimentar os ursos, guardar bem restos de comida e lixo, retirar comedouros de pássaros em épocas de maior atividade dos animais, não deixar ração de pets exposta ao ar livre e manter distância segura, especialmente ao avistar filhotes, pois as mães podem reagir com agressividade.