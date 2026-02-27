Trump volta a cogitar a nomeação de Ted Cruz para a Suprema Corte dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a anunciar nesta sexta-feira, 27, que está considerando indicar o senador republicano Ted Cruz para a próxima vaga que abrir na Suprema Corte americana.

O presidente já havia feito a mesma declaração em janeiro, mas o anúncio ganhou mais força após o revés da política tarifária de Trump na Suprema Corte na última semana. Dos 6 votos contrários à medida do presidente, dois deles vieram de indicados pelo próprio presidente.

Cruz foi um dos concorrentes de Trump nas primárias republicanas que resultaram em seu primeiro mandato, quando o atual chefe da Casa Branca derrotou a democrata Hillary Clinton nas eleições americanas.