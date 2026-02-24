Cachorro caramelo é único sobrevivente em queda de helicóptero e fica ao lado do corpo do dono

Um helicóptero militar caiu no Peru, deixando 15 mortos e um sobrevivente — um cachorro caramelo. O animal pertencia ao coronel Javier Nole, de 50 anos, que era acompanhado a bordo pela esposa e duas filhas. Ele estava em meio aos destroços, ao lado do corpo do dono, quando foi encontrado por equipes de resgate.

As informações foram confirmadas, nessa terça-feira (24), pela Força Aérea peruana à AFP. “É o animal de estimação do coronel Nole. É o único sobrevivente”, disse uma fonte militar à agência. O acidente aconteceu no último domingo (22), enquanto a aeronave sobrevoava a região de Ica, e os destroços foram encontrados na segunda-feira (23), em Chala.

As vítimas são quatro militares e 11 civis, sendo as esposas e sete crianças, de 3 a 17 anos. O cão foi levado para atendimento médico veterinário, de acordo com a emissora local Latina. As causas do acidente do helicóptero, modelo Mi-17 de fabricação russa, são investigadas pela Força Aérea.