Mano Menezes é oficializado na seleção peruana visando classificação para Copa de 2030 Estadão Conteúdo 29.01.26 21h22 Mano Menezes é o novo técnico da seleção peruana. O brasileiro de 63 anos fechou com a federação do Peru quase dois meses após deixar o Grêmio. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira. O plano da Federação Peruana é contar com Mano Menezes já visando o próximo ciclo, com objetivo de classificar a seleção para o Mundial de 2030. "Sempre podemos fazer uma renovação, por partes, mais equilibrada. Às vezes, não é possível, porque queremos classificar à Copa. A transição demora um pouco, paga-se um preço", disse o técnico em entrevista coletiva. "Qualquer técnico do mundo precisa construir desde a defesa. Eu penso o futebol como mais posicional. Os jogadores têm a técnica para realizar isso bem", avaliou Mano. Mano vai ocupar o lugar deixado por pelo argentino Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025, com expectativa de brigar pela vaga na Copa do Mundo de 2026. Este será o segundo trabalho de Mano Menezes em uma seleção. O primeiro foi no Brasil, entre 2010 e 2012, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres-2012. Além do Grêmio, os trabalhos mais recentes do técnico foram em Fluminense, Corinthians e Internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo de 2030 Mano Menezes Peru COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39