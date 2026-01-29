Capa Jornal Amazônia
Mano Menezes é oficializado na seleção peruana visando classificação para Copa de 2030

Estadão Conteúdo

Mano Menezes é o novo técnico da seleção peruana. O brasileiro de 63 anos fechou com a federação do Peru quase dois meses após deixar o Grêmio. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira.

O plano da Federação Peruana é contar com Mano Menezes já visando o próximo ciclo, com objetivo de classificar a seleção para o Mundial de 2030.

"Sempre podemos fazer uma renovação, por partes, mais equilibrada. Às vezes, não é possível, porque queremos classificar à Copa. A transição demora um pouco, paga-se um preço", disse o técnico em entrevista coletiva.

"Qualquer técnico do mundo precisa construir desde a defesa. Eu penso o futebol como mais posicional. Os jogadores têm a técnica para realizar isso bem", avaliou Mano.

Mano vai ocupar o lugar deixado por pelo argentino Óscar Ibañez, efetivado em fevereiro de 2025, com expectativa de brigar pela vaga na Copa do Mundo de 2026. Este será o segundo trabalho de Mano Menezes em uma seleção. O primeiro foi no Brasil, entre 2010 e 2012, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres-2012.

Além do Grêmio, os trabalhos mais recentes do técnico foram em Fluminense, Corinthians e Internacional.

