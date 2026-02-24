Capa Jornal Amazônia
Canadá aprova jatos executivos Gulfstream após ameaças de tarifas de Trump

Estadão Conteúdo

Os reguladores canadenses aprovaram os jatos executivos Gulfstream G700 e G800, em uma decisão que ocorre semanas após novas ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, devido ao status das aeronaves no Canadá.

Um banco de dados da Transport Canada mostra que a entidade certificou os aviões particulares mais recentes da empresa americana na segunda-feira, aproximadamente uma semana depois de aprovar dois modelos mais antigos da Gulfstream.

Marie-Justine Torres, porta-voz do ministro dos Transportes do Canadá, confirmou na terça-feira que a certificação foi concedida pelo Ministério dos Transportes do Canadá.

No mês passado, Trump ameaçou retirar a certificação e impor tarifas sobre todos os aviões fabricados no Canadá, a menos que o governo aprovasse os jatos executivos da Gulfstream.

A aprovação da Transport Canada ocorreu apesar das preocupações com o degelo apontadas pela Administração Federal de Aviação dos EUA, que concedeu certificação condicional aos modelos G700 e G800 em 2024.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

