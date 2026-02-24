Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA

Nos documentos, uma mulher acusa Trump de ter abusado sexualmente dela quando tinha 13 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Epstein e Trump (Reprodução)

Uma série de documentos que citavam a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um suposto caso de abuso sexual de uma menor de idade, décadas atrás, foram retirados dos arquivos relacionados ao Caso Epstein, que foram divulgados pelo governo americano no final de janeiro, de acordo com reportagem da National Public Radio (NPR).

Segundo a organização de mídia que produz material para diversas rádios nos EUA, os arquivos continham entrevistas e anotações que acusavam o líder republicano de participação no crime.

A investigação feita pela NPR afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI, além de diversas anotações que citavam o nome de Trump em um caso de abuso sexual foram "escondidas". A NPR disse nesta terça-feira, 24, que revisou "vários conjuntos de números de série exclusivos que aparecem antes e depois das páginas em questão", e que muitos arquivos listados como divulgados não apareciam na base de dados.

Nos documentos, uma mulher acusa Trump de ter abusado sexualmente dela quando tinha 13 anos, há algumas décadas, após Epstein ter apresentado os dois. No arquivo, também estariam citadas outras ocasiões em que o presidente americano esteve envolvido com Epstein em festas e eventos, incluindo em propriedades do republicano.

Outro caso que a NPR afirma estar ausente do banco de dados divulgado em janeiro pelo governo americano é um depoimento de uma testemunha considerada chave para a investigação. A mulher teria colaborado com informações para o julgamento de Ghislaine Maxwell, socialite britânica apontada como ex-namorada e cúmplice de Epstein.

Em um comunicado à NPR, a Casa Branca disse que "tal como o presidente Trump afirmou, ele está totalmente livre de qualquer acusação relacionada a Epstein" e completou: "ao divulgar milhares de páginas de documentos, cooperar com o pedido de intimação do Comitê de Supervisão da Câmara, assinar a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein e solicitar mais investigações sobre os amigos democratas de Epstein, o presidente Trump fez mais pelas vítimas de Epstein do que qualquer pessoa antes dele".

Maxwell, de 64 anos, foi condenada em dezembro de 2021 e sentenciada a 20 anos de prisão por tráfico sexual. Epstein foi encontrado morto em uma prisão federal em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASO EPSTEIN/ARQUIVOS/TRUMP/RETIDOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Líderes globais defendem Ucrânia em aniversário de invasão da Rússia e Zelenski cita soberania

Em publicação no X, Zelenski havia mencionado que os ucranianos não perderem a própria soberania e que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "não alcançou seus objetivos"

24.02.26 15h02

MUNDO

Reino Unido anuncia maior pacote de sanções à Rússia no 4º aniversário da guerra na Ucrânia

A lista inclui companhias nucleares e de gás, além de bancos que processam pagamentos transfronteiriços

24.02.26 9h53

MUNDO

Chefe militar dos EUA alerta Trump para falta de munição em caso de ataque ao Irã, diz jornal

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, teria avisado durante uma reunião na Casa Branca na última terça-feira

24.02.26 8h48

Lula sugere data para encontro com Trump nos EUA e evita sair em defesa do Irã

24.02.26 8h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

ASSASSINATO

Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte americano Caleb Flynn participou das audições do programa de talentos em 2013

20.02.26 17h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda