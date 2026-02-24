Reino Unido anuncia maior pacote de sanções à Rússia no 4º aniversário da guerra na Ucrânia
A lista inclui companhias nucleares e de gás, além de bancos que processam pagamentos transfronteiriços
O Reino Unido anunciou o maior pacote de sanções contra a Rússia desde os primeiros dias da guerra na Ucrânia, que completou quatro anos nesta terça-feira, 24.
As medidas atingem dezenas de empresas e indivíduos dos setores militar, energético e bancário russos.
A lista inclui companhias nucleares e de gás. Abrange também bancos que processam pagamentos transfronteiriços e ajudam Moscou a driblar sanções já impostas pelo governo britânico.
Detalhes sobre a "frota sombra" russa
O pacote de sanções também mira a chamada "frota sombra" russa. Estes são petroleiros usados para burlar restrições, vigiados, interceptados e abordados por britânicos e aliados.
Nesta iniciativa, foram sancionados 48 navios e 175 empresas da rede ilícita de petróleo "2Rivers". Segundo o Ministério das Relações Exteriores britânico, a medida envia uma mensagem "clara" de que "o petróleo russo está fora do mercado".
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA