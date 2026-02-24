Ex-embaixador do Reino Unido ligado ao caso Epstein é solto após pagar fiança, diz polícia

O ex-embaixador e ministro do governo britânico Peter Mandelson foi solto sob fiança na madrugada desta terça-feira, 24, em Londres.

Ele havia sido detido na manhã de segunda-feira, 23, sob suspeita de má conduta em cargo público, em uma investigação relacionada aos arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A polícia de Londres confirmou a liberação de Mandelson, mas informou que o trabalho investigativo continua para apurar se o ex-ministro repassou informações confidenciais do governo britânico a Epstein em 2011.

Detalhes da prisão e investigação

Peter Mandelson não é investigado por nenhuma acusação de má conduta sexual. Sua prisão ocorreu em um endereço no bairro de Camden, em Londres, na segunda-feira, 23 de fevereiro.

Após ser detido, ele foi levado a uma delegacia da capital britânica para interrogatório. Em comunicado, a polícia londrina afirmou que não irá revelar novas informações para não prejudicar a integridade da investigação.