Queda de avião de transporte médico em área de floresta da Índia deixa sete mortos

A queda de um avião de transporte médico em uma área de floresta no leste da Índia matou as sete pessoas a bordo na segunda-feira, 23. Segundo as autoridades locais, a aeronave Beechcraft C90, operada pela Redbird Airways, perdeu o controle logo após decolar de Ranchi, capital do Estado de Jharkhand.

A ambulância aérea transportava um paciente com queimaduras graves para Nova Délhi. Ele estava acompanhado por um médico, um paramédico e dois familiares. As outras duas pessoas a bordo eram o piloto e o copiloto.

Suspeita-se que o avião caiu após enfrentar turbulência causada pelo mau tempo.

Uma equipe do Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB) foi enviada para investigar a causa do acidente. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.