Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Nevasca paralisa trens, aeroportos e deixa 650 mil sem luz nos EUA

Estadão Conteúdo

Uma forte tempestade de neve que começou a atingir o nordeste dos EUA no domingo afetou 40 milhões de americanos e deixou mais de 650 mil sem energia nesta segunda-feira, 23. Apenas em Massachusetts e New Jersey, 400 mil ficaram no escuro, segundo o site Poweroutage.us, que monitora interrupções no fornecimento de energia.

Ventos fortes e alertas de nevasca, com interrupções no transporte, cancelamento de voos e fechamento de escolas e empresas, deixaram milhões de pessoas presas em casa. Oito Estados declararam estado de emergência.

Autoridades fecharam as rodovias no Estado de Nova York. Na cidade, o prefeito Zohran Mamdani proibiu deslocamentos não essenciais de veículos e ordenou o fechamento de escolas. Os Estados vizinhos de New Jersey e Rhode Island impuseram restrições semelhantes.

Em dezenas de localidades, a neve chegou a 90 centímetros. "Essa parece ser a pior nevasca que tivemos em uma década", disse Josh Estrella, porta-voz da cidade de Providence, Rhode Island, onde 84 centímetros de neve haviam caído até o meio da tarde de ontem.

A neve úmida e pesada, juntamente com os ventos fortes, quebrou galhos de árvores, resultando em um cenário invernal caótico que exigiu o trabalho de inúmeras equipes de remoção de neve.

Alertas

Mamdani anunciou um aumento salarial para os trabalhadores de remoção de neve, elevando o salário para US$ 30 por hora (cerca de R$ 155 a hora), ante os cerca de US$ 19 anteriores. Ele afirmou que mais de 800 pessoas já estavam nas ruas removendo a neve, garantindo que as aulas presenciais serão retomadas hoje.

Autoridades de Massachusetts, porém, pediram que as pessoas trabalhassem de casa, para manter as estradas livres para a remoção da neve e o restabelecimento da energia elétrica. Cerca de 350 veículos ficaram presos em todo o Estado durante a tempestade.

A nevasca também reduziu drasticamente o tráfego nos aeroportos, especialmente nos arredores da cidade de Nova York e de Boston. Mais de 6 mil voos programados para o dia foram cancelados em aeroportos dos EUA, com quase todas as chegadas e partidas suspensas nos principais centros de conexão do nordeste, de acordo com a FlightAware.

Cansaço

Os cancelamentos afetaram cerca de um em cada cinco voos nos EUA, segundo a Cirium, empresa de dados de aviação. Em um dia típico, cerca de 1% dos voos domésticos são cancelados.

Pelo menos 90% dos voos foram cancelados nos aeroportos Kennedy, Newark Liberty e Boston Logan, de acordo com o FlightAware. Ao menos 12 voos que partiriam do Brasil para os EUA, entre domingo, 22, e esta segunda, 23, tinham sido cancelados. Os principais destinos com rotas canceladas foram Boston e Nova York.

A segunda grande tempestade de inverno a afetar a Costa Leste em menos de um mês provocou frustração em parte da população. "Estou farto. Não quero ver nem mais um floco de neve", disse Vincent Greer, morador de Wildwood, em New Jersey, enquanto removia com uma pá a neve acumulada em frente ao seu prédio.

Fenômeno

A atual tempestade chega pouco depois de a região ter recuperado a normalidade após a passagem devastadora da outra frente fria que causou mais de 100 mortes. No fenômeno mais recente, a tempestade intensificou-se rapidamente, atingindo a categoria de "ciclone-bomba" e apresentando trovões e relâmpagos - dois fenômenos raramente vistos em tempestades de neve. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/NEVASCA/IMPACTO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Ex-embaixador do Reino Unido ligado ao caso Epstein é solto após pagar fiança, diz polícia

Polícia apura se Mandelson repassou informações confidenciais do governo britânico a Epstein em 2011

24.02.26 8h27

MUNDO

China proíbe exportação para empresas japonesas que produzem bens com fins militares

Uma lista separada inclui outras 20 empresas japonesas às quais os exportadores chineses são obrigados a enviar pedidos individuais de licença de exportação

24.02.26 7h28

Queda de avião de transporte médico em área de floresta da Índia deixa sete mortos

24.02.26 7h17

Nevasca paralisa trens, aeroportos e deixa 650 mil sem luz nos EUA

24.02.26 7h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CASO EPSTEIN

Quais as acusações contra o ex-príncipe Andrew no caso Epstein? Confira as principais

O Palácio de Buckingham afirmou em comunicado que estava disposto oferecer apoio ao trabalho de apuração caso solicitado

19.02.26 12h08

ASSASSINATO

Ex-participante de 'American Idol' é preso após suspeita de ter matado a própria esposa em casa

O norte americano Caleb Flynn participou das audições do programa de talentos em 2013

20.02.26 17h27

INVESTIGAÇÕES

Ex-príncipe Andrew é preso após investigação do caso Epstein

Irmão do rei Charles III é investigado por suspeita de má conduta ligada ao caso Jeffrey Epstein

19.02.26 7h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda