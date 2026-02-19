Capa Jornal Amazônia
Congresso do Peru elege José Balcázar como presidente interino

O parlamentar assume o poder no lugar de José Jerí, destituído

Estadão Conteúdo

O Congresso do Peru elegeu na quarta-feira, 18, o parlamentar José Balcázar como presidente interino do país.

Ele superou na votação de segundo turno a colega María del Carmen Alva por 60 votos contra 46. Balcázar governará até 28 de julho, quando o vencedor das eleições gerais tomará posse.

O parlamentar assume o poder no lugar de José Jerí, destituído pelo Congresso na véspera. A destituição ocorreu em meio a um escândalo de corrupção.

Histórico recente de presidentes

Com esta posse, José Balcázar torna-se o nono presidente do Peru em um período de apenas dez anos.

Atuação da atual Legislatura

A atual Legislatura, que tomou posse em 2021, já destituiu três presidentes. Entre eles estão Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) e José Jerí.

José Jerí, o antecessor de Balcázar, permaneceu apenas quatro meses no cargo antes de ser afastado.

