Quem é o ex-príncipe Andrew preso no Reino Unido? Saiba a ligação com o caso Epstein

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na manhã desta quinta-feira (19), no Reino Unido, sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. A informação foi divulgada pela BBC e confirmada pela Polícia do Vale do Tâmisa. A investigação está ligada ao caso do empresário americano Jeffrey Epstein.

Andrew foi detido em Wood Farm, na propriedade de Sandringham, onde estava morando havia cerca de três semanas. Segundo a polícia, um homem na casa dos 60 anos foi preso e buscas estão sendo realizadas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk. A corporação não mencionou oficialmente o nome do investigado.

VEJA MAIS

Ele sempre negou qualquer irregularidade.

Quem é Andrew Mountbatten-Windsor?

Andrew, 66 anos, é o terceiro filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, além de irmão mais novo do rei Charles III. Durante décadas, ocupou papel de destaque na monarquia britânica e atuou como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional entre 2001 e 2011.

Sua trajetória pública começou a ruir após a divulgação de sua ligação com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos.

Por que o ex-príncipe Andrew foi preso?

A prisão ocorre após análise de cerca de três milhões de páginas de documentos relacionados a Epstein. Segundo autoridades, Andrew é investigado por quase uma dúzia de forças policiais.

A suspeita é de que, enquanto atuava como enviado comercial, ele tenha compartilhado documentos confidenciais do governo britânico com Epstein. Arquivos indicam que, em 2010, teria sido enviado um e-mail contendo pelo menos quatro documentos ligados a viagens oficiais.

Há ainda registros de que informações classificadas como “confidenciais”, sobre a proposta de reconstrução da província de Helmand, no Afeganistão, teriam sido enviadas na véspera de Natal daquele ano. Enviados comerciais são obrigados a preservar informações sensíveis e estão sujeitos à Lei de Segredos Oficiais.

Caso seja considerado culpado, ele pode ser condenado à prisão perpétua, segundo a BBC.

Como foi a prisão?

Pelo menos seis veículos descaracterizados entraram na propriedade de Sandringham por volta das 8h. Oito homens, que se acredita serem policiais à paisana, acessaram o imóvel com equipamentos que aparentavam ser laptops fornecidos pela polícia.

Andrew havia sido visto publicamente apenas uma vez desde que se mudou para Wood Farm.

Caso Epstein: ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido. (DIVULGAÇÃO/DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA)

Qual é o envolvimento com Jeffrey Epstein?

O centro da controvérsia é a relação de Andrew com Epstein. O financista foi condenado por crimes sexuais e seu nome voltou ao noticiário após a divulgação de novos documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Andrew sempre afirmou que não tinha conhecimento das atividades criminosas de Epstein.

Uma fotografia tirada em Londres, em 2001, mostra Andrew com o braço em torno de Virginia Giuffre, então com 17 anos. A imagem se tornou um dos símbolos do escândalo.

Outras acusações

Andrew foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, uma das principais denunciantes do caso Epstein. Ela afirmou que foi abusada quando ainda era menor de idade.

Em 2022, Andrew fechou um acordo judicial nos Estados Unidos para encerrar o processo, sem admitir culpa.

Virginia Giuffre morreu na Austrália em 25 de abril de 2025, aos 41 anos, segundo sua família.

Perda de títulos e pressão sobre a família real

Em outubro de 2025, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III retirou formalmente do irmão o título de “príncipe” e iniciou o processo para revogar outras honrarias.

Entre os títulos afetados estão:

Duque de York

Conde de Inverness

Barão Killyleagh

A Order of the Garter

A Royal Victorian Order

Andrew deixou a Royal Lodge, em Windsor, e passou a viver em uma propriedade na área de Sandringham, com apoio financeiro privado do rei.

O príncipe William e a princesa Kate Middleton declararam na última segunda-feira (9) que estão “profundamente preocupados” com as revelações do caso.

"Suas Majestades desejam deixar claro que seus pensamentos e sinceras condolências estiveram e continuarão estando com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso", diz um comunicado oficial do Palácio de Buckingham.