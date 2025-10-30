Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rei Charles III retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein

Estadão Conteúdo

O Príncipe Andrew vai perder o título de "príncipe" e todas as honrarias da monarquia britânica e terá de se mudar de sua residência oficial, anunciou oficialmente o Palácio de Buckingham, nesta quinta-feira, 30.

"Essas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar negando as acusações", afirma o texto. Ele será chamado, a partir de então, de Andrew Mountbatten-Windsor, sem qualquer título ou honraria da monarquia britânica. O agora ex-príncipe de 65 anos era o oitavo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

Ao sair da Royal Lodge, residência mantida pela realeza, Andrew deverá se mudar para uma propriedade privada, que, segundo a mídia local, será financiada com recursos privados do rei. As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos, de acordo com a Carta Patente do Rei George 5º de 1917.

Há duas semanas, Andrew já havia renunciado ao seu título de duque de York, de acordo com comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham. "Em discussão com o rei e minha família imediata e ampla, concluímos que as contínuas acusações contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da Família Real", afirmou ele na nota, em referência ao suposto envolvimento com Epstein.

A relação de ambos foi denunciada por Virginia Giuffre, que acusou o então príncipe de tê-la abusado sexualmente e contratado serviços da rede de exploração sexual do americano.

No comunicado desta quinta-feira, 30, o Palácio de Buckingham ainda destaca que "seus pensamentos e sinceras condolências estiveram e continuarão estando com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso".

Giuffre se suicidou em abril deste ano, aos 41 anos. Ela entrou com um processo judicial contra Andrew em um tribunal de Nova York em 2021. A mulher o acusou de ter cometido abuso sexual em três ocasiões, quando ela tinha 17 anos. Os episódios teriam tido a ajuda de Epstein, com quem o então príncipe manteve relação próxima por anos.

Epstein se suicidou em uma prisão nos Estados Unidos em 2019 quando aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e conspiração criminosa para traficar menores para explorá-los. Sua companheira de longa data, Ghislaine Maxwell, foi posteriormente condenada pela Justiça dos EUA em cinco acusações, por recrutar jovens e ajudar o investidor a abusar dela. Os abusos contra Giuffre teriam ocorrido em propriedades de Epstein e de Maxwell.

Andrew chegou a pagar milhões a Giuffre para encerrar uma ação judicial que ela moveu contra ele. O príncipe afirma que nunca a conheceu e nega as acusações. Apesar disso, uma foto que circulou amplamente na imprensa mostra os dois juntos ao lado de Maxwell.

Veja a íntegra do comunicado:

Sua Majestade iniciou hoje um processo formal para a revogação do Estilo, Títulos e Honrarias do Príncipe Andrew.

Seu contrato de arrendamento da Royal Lodge, até o momento, lhe conferiu proteção legal para continuar residindo no local. A notificação formal para a rescisão do contrato foi agora entregue, e ele se mudará para uma residência particular alternativa. Essas medidas são consideradas necessárias, apesar de continuar negando as acusações contra ele.

Suas Majestades desejam deixar claro que seus pensamentos e mais profundas condolências estiveram, e continuarão, com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso.

*Com agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REINO UNIDO/REI CHARLES III/TÍTULO/PRÍNCIPE DE ANDREW/EPSTEIN
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Tráfego aéreo em Washington sofre paralisação temporária por falta de controladores

30.10.25 15h18

MERCADO

Lucro da Meta cai no 3º trimestre de 2025 e representa tombo de 83% em relação a 2024

A empresa de Mark Zuckerberg, responsável pelo WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads, teve os resultados financeiros divulgados nessa quarta-feira (29)

30.10.25 10h05

Haiti, Jamaica e Cuba se recuperam após destruição causada pelo furacão Melissa

30.10.25 9h23

Trump ordena a retomada de testes com armas nucleares 33 anos após o fim da Guerra Fria

30.10.25 8h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda