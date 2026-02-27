Capa Jornal Amazônia
Bill Clinton diz que desconhecia crimes cometidos por Epstein em depoimento ao Congresso

A observações foram divulgadas na página do ex-presidente no X

Ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton (Chip Somodevilla | Getty Images)

O ex-presidente Bill Clinton disse que desconhecia os crimes cometidos por Jeffrey Epstein, afirmando que não viu nada e que não fez nada de errado, em observações iniciais do seu depoimento nesta sexta-feira perante membros do Congresso que investigam as relações do criminoso sexual.

Clinton disse que como "qualquer pessoa que cresceu em uma casa com abuso doméstico", não só não teria voado em seu avião se tivesse qualquer suspeita quanto ao que ele fazia, como teria defendido a justiça para seus crimes.

A observações foram divulgadas na página do ex-presidente no X, já que o depoimento ocorre a portas fechadas em Chappaqua, Nova York.

O depoimento ocorre um dia depois de a esposa de Clinton, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, ter prestado depoimento perante os parlamentares, no qual afirmou não ter conhecimento de como Epstein havia abusado sexualmente de meninas menores de idade e não se lembrar sequer de tê-lo conhecido.

O ex-presidente disse que compareceu ao Congresso "para oferecer o pouco que sei, para que isso possa impedir que algo assim aconteça novamente" e porque "as meninas e mulheres cujas vidas Jeffrey Epstein destruiu merecem não apenas justiça, mas também cura".

Clinton criticou ainda a convocação da esposa. "Vocês fizeram Hillary vir aqui. Ela não teve nada a ver com Jeffrey Epstein. Nada. Ela não se lembra nem de tê-lo conhecido. Ela não viajou com ele nem visitou nenhuma de suas propriedades."

