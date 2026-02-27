Alemanha, França e Canadá alertam cidadãos para deixarem Irã e Israel em escalada de tensões

Os governos da Alemanha, da França e do Canadá alertaram seus cidadãos a deixarem o Irã e outros países do Oriente Médio, incluindo Israel, enquanto as tensões entre Washington e Teerã avançam, e o mundo se mantém em alerta para um possível ataque na região.

A medida dos países acompanha ao anúncio de outras administrações e embaixadas da China, do Reino Unido e dos EUA, que aconselharam seus cidadãos a realizarem ações semelhantes.

No site do Ministério das Relações Exteriores alemão, é alertado que as viagens ao Irã são "desaconselhadas" e que os cidadãos alemães são aconselhados a deixar o Irã, com risco de prisão arbitrária. "Atualmente, a Embaixada da Alemanha em Teerã só pode fornecer assistência consular limitada no local", detalha a instrução.

Segundo informações do Jerusalem Post, o governo do Canadá justificou a recomendação por conta das tensões em curso e as hostilidades na região, que "podem ser retomadas com pouco ou nenhum aviso prévio". "Deixem o Irã agora, se puderem fazê-lo em segurança. Certifiquem-se de que seus documentos de viagem estejam atualizados e mantenham suprimentos suficientes caso precisem se abrigar no local", teria informado o Canadá.