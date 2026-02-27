Trump diz que Cuba passa por grande dificuldade e fala em 'tomada de poder amigável'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Cuba "está em grande dificuldade" e disse que algo "muito positivo pode acontecer" no país, sem detalhar prazos ou medidas concretas. Segundo ele, Havana está conversando com Washington e "talvez tenhamos uma tomada de poder amigável".

As declarações foram feitas durante conversa com jornalistas na saída da Casa Branca. Trump descreveu a ilha como um país em declínio e afirmou que o secretário de Estado, Marco Rubio, está "tomando conta disso", sem dar mais detalhes.

As declarações ocorrem em meio a uma grave crise energética em Cuba, com apagões recorrentes após a interrupção do fornecimento de petróleo venezuelano, em decisão associada à pressão americana sobre Caracas. A ilha enfrenta racionamento de combustível, cancelamento de voos e déficit elevado de geração de energia, enquanto os EUA defendem que as sanções respondem a uma "ameaça excepcional".

Trump também disse ter conversado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sem informar quando ocorreu o contato, e reiterou que deseja o fim da guerra na Ucrânia. "Queremos fazer um acordo com Rússia e Ucrânia para fim de guerra", afirmou. O conflito completou quatro anos nesta semana.

Ao comentar a situação do secretário de Comércio, Howard Lutnick, citado em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça (DoJ) sobre contatos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein após 2008, Trump afirmou que ele "dirá o que tiver de dizer", sem acrescentar detalhes.