Mundo

Irã relata avanços diplomáticos a aliados e diz não querer 'exigências excessivas' dos EUA

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, intensificou contatos diplomáticos com países da região após a terceira rodada de negociações nucleares indiretas entre Teerã e Washington, realizada em Genebra, e a elevação das tensões com os EUA.

Segundo comunicados divulgados no canal oficial do ministério no Telegram, Araghchi conversou por telefone com seu homólogo do Iraque, Fuad Hussein, e com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty. Nas ligações, ele relatou os avanços das tratativas com os Estados Unidos e discutiu os desdobramentos regionais.

De acordo com as notas, foi ressaltada a importância de consultas estreitas entre países da região para preservar a paz e a estabilidade regional. Ao egípcio, Araghchi detalhou os últimos avanços das negociações indiretas, especialmente a reunião recente em Genebra, e reiterou o compromisso do Irã com a diplomacia. O sucesso, afirmou, depende da "seriedade e do realismo da outra parte" e de evitar "erros de cálculo e exigências excessivas".

Em mensagem no X, o ministro classificou a rodada em Genebra como a etapa "mais intensa" até o momento, com cerca de 6 a 7 horas de negociações ao longo do dia. "Mais avanços foram alcançados em nosso engajamento diplomático com os Estados Unidos", escreveu.

Segundo Araghchi, foram identificados os principais elementos de um possível acordo, incluindo a suspensão das sanções e medidas ligadas ao programa nuclear. As equipes técnicas devem se reunir nos próximos dias em Viena, na sede da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), para tratar dos detalhes.

Após a declaração de "guerra aberta" entre Paquistão e Afeganistão, o iraniano também convidou ambos os países a resolverem divergências "por meio do diálogo", afirmando que o Irã está pronto para facilitar entendimentos entre os dois países.

Palavras-chave

EUA/IRÃ/TENSÃO/ALIADOS
