VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Um jovem foi flagrado utilizando um patinete elétrico para transportar um botijão de gás pelas ruas de Belém. A cena foi registrada em vídeo e viralizou nesta quinta-feira (7/8) nas redes sociais.

O botijão aparentava estar cheio, o que corresponde a um peso médio de 30 kg. Embora não exista uma regra específica que proíba o transporte de objetos nos patinetes, essa prática pode danificar o equipamento e comprometer sua durabilidade, além de colocar em risco a segurança do usuário. O conteúdo ganhou ainda mais visibilidade após ser publicado pela página Futebol Zueiro.

A atitude do jovem dividiu opiniões nos comentários da publicação. Enquanto alguns elogiaram a "criatividade" do rapaz, outros questionaram o uso do veículo para esse tipo de transporte.

"Se não tá causando dano ao patinete e tá dentro do limite de peso, eu diria que ele foi inteligente 😂", comentou uma internauta. "O povo destrói tudo. Complicado!", criticou outro usuário.

O serviço de patinetes faz parte de um projeto-piloto da Prefeitura de Belém, em parceria com a empresa JET Brasil. Lançado no último domingo (3/8), o projeto disponibilizou 600 patinetes elétricos compartilhados, sendo 10% destinados ao uso exclusivo de agentes de mobilidade urbana e da ordem pública.

Regras para uso dos patinetes elétricos em Belém

O uso de patinetes elétricos em Belém é regulamentado por uma série de regras, sobretudo para garantir a segurança dos usuários e da população. Confira algumas das principais:

É proibido o uso dos patinetes por menores de 18 anos, mesmo com autorização dos responsáveis;

A velocidade máxima é de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias;

O uso em dupla não é permitido, por questões de segurança;

É recomendável o uso de capacete e, à noite, itens refletivos para melhor visibilidade;

Não é necessário ter CNH para utilizar os patinetes;

É proibido conduzir sob efeito de álcool.