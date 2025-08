Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém

No primeiro dia de operação durante a semana, os novos patinetes elétricos públicos começaram a ser opção para se locomover e testados pelos moradores de Belém nesta segunda-feira (4). A novidade, que é pioneira entre as capitais da região Norte, foi bem recebida, com diversas pessoas destacando a praticidade, agilidade e facilidade de uso no dia a dia. Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital.

O compartilhamento para uso em espaços públicos é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias, em parceria com a empresa JET Brasil. O projeto-piloto dos patinetes elétricos terá duração inicial de 180 dias. Ao todo, esses 600 patinetes estarão disponíveis para locação, de forma gradual, sendo 10% (60 unidades) reservados para uso gratuito da Prefeitura, destinados aos agentes de mobilidade urbana e ordem pública. Somente em dois dias de funcionamento, a procura tem sido intensa.

Entre vários pontos da cidade com os patinetes disponíveis, um deles é na praça Batista Campos, no centro de Belém. Para o empresário Cássio Pimentel, 35, a tarde desta segunda-feira foi oportuna para testar a novidade, indo da praça até a academia onde costuma treinar. “Eu vi sobre os patinetes na internet, algumas pessoas comentando. Até mesmo vi na rua as pessoas usando e fiquei curioso. Fui pesquisar um pouco como funcionava, baixei o aplicativo e vim ter essa experiência”, afirma.

“Eu estava indo para a academia e vou aproveitar para fazer esse trajeto até lá. Eu fiz um pacote de um mês [com créditos do aplicativo]. E, em alguns momentos, provavelmente eu vou usar para ajudar na mobilidade. Além de ser uma experiência para quem nunca teve acesso a isso, eu acho que é um bom projeto para a mobilidade urbana, para diminuir um pouco o excesso de veículos nas ruas. Por ser um veículo elétrico, tem a questão da sustentabilidade”, acrescenta o empresário.

Alternativa acessível

Já utilizando pelo segundo dia seguido, a estudante Ana Paula Brabo, de 22 anos, também achou o serviço bastante acessível. E conta que pretende utilizar os patinetes para os compromissos do dia a dia. “Eu já tinha usado o patinete mecânico. Já a minha primeira experiência com o elétrico foi bem legal, usei no circuito Domingueira e, hoje [segunda-feira], optei por usar de novo. Vejo muitas vantagens, a gente gasta muito com um aplicativo de transporte e ônibus. E eu achei os patinetes bem rápidos e acessíveis”, explica.

A jovem aprovou a iniciativa em Belém

“Eu já pretendo usar todo dia para ir até a faculdade, depois que eu sair do meu trabalho. Já tinha visto o projeto em outros estados. Acho que toda a população gostou. Ontem, quando eu estava andando pela rua, havia pessoas elogiando, falando ‘nossa, que legal’. Eu considero bem positiva essa iniciativa. Já falei para todo mundo usar e está todo mundo querendo também”, completa a jovem, que também partiu da praça Batista Campos para seguir até a faculdade.

Confira as regras, qual aplicativo e dicas para usar os patinetes públicos elétricos

Como pegar os patinetes em Belém?

Baixe o aplicativo JET (Android ou iOS);

Faça o cadastro;

Localize o ponto mais próximo;

Leia e aceite as regras de uso e pagamento.

Como escolher o melhor patinete para andar em Belém?

Verifique a carga da bateria no painel;

Prefira patinetes com mais de 20% de carga.

Onde andar em Belém?

Ainda não é possível usar os patinetes em toda a capital. Somente em alguns bairros que a locação está disponível. É possível verificar o raio de cobertura diretamente no app JET.

Quais as tarifas disponíveis?

Todos os planos disponíveis podem ser visualizados no aplicativo após a seleção do patinete. Estão disponíveis quatro opções:

Por minuto;

Por assinatura;

Por 1 hora;

Pacotes de minutos.

Quais os valores das tarifas?

Você pode verificar o valor atual do aluguel no aplicativo, tocando no ícone do patinete no mapa. A tarifa atual também será exibida ao escanear o código QR no guidão do patinete no aplicativo.

As tarifas podem variar de acordo com o local, o dia da semana e a demanda. Nos planos com tarifação por minuto, o custo da pausa é o mesmo da viagem.

Quanto custa para andar nos patinetes em Belém?

Conforme apuração feita pela reportagem do Grupo Liberal, a partir das taxas consultadas no app JET, os valores são: R$ 1,99 + R$ 0,49 (por minuto) e R$ 30 (1 hora), na maioria dos pontos. Além dos valores avulsos, também é possível comprar os pacotes: pacote de minutos (R$ 0,33/min) e pacote por assinatura (R$ 0 + R$ 4.49/min). Também é possível reservar um patinete gratuitamente.

A recarga tem validade?

Os bônus não se esgotam quando você recarrega sua carteira. Se você comprar pacotes de bônus de 50 reais ou mais, receberá de 2 a 15 reais como brinde.

Qual é a área de utilização e como ela está marcada?

Zonas no mapa e seus significados:

🔹 Zona branca – área onde você pode se mover livremente.

🔴 Zona vermelha – é proibido andar neste espaço.

O patinete vai desacelerar e logo vai parar.

Se deixar o patinete nesta zona, sua conta pode ser bloqueada.

Recomendamos empurrar o patinete até a zona branca e continuar a viagem.

⚠️ Zona cinza – área com limite de velocidade.

🅿️ Zona com o sinal "P" – local oficial para concluir o aluguel e estacionar o veículo.

Como encerrar o aluguel?

Conclua o aluguel no estacionamento.

Antes de concluir o aluguel, coloque o transporte no estacionamento — ele está indicado com o símbolo P no aplicativo JET.

Abra o aplicativo JET e clique no botão "Concluir".

É possível aprender a usar os patinetes na hora?

Sim. Instrutores estarão presentes nos pontos de retirada para orientar os usuários.

O que fazer se a bateria do patinete acabar no caminho?

Não transporte o patinete de carro ou moto;

Estacione em local da calçada sem obstruir a via;

A equipe da JET fará o recolhimento, que deve ser acionada por meio do aplicativo.

Pode deixar o patinete dentro do Parque da Cidade?

Não. O local tem horário de funcionamento, o que pode dificultar a retirada pela equipe técnica.

Precisa informar via app onde deixou o patinete?

Não é necessário. Os patinetes têm localizadores e são monitorados pela equipe técnica, mas devem ser deixados em pontos que não atrapalhem a via pública.

Pode usar os patinetes em qual período?

O uso é permitido 24h por dia.

E se acabar o tempo de uso?

Os usuários podem renovar o uso comprando mais créditos dentro do aplicativo.

Regras para uso dos patinetes em Belém:

É proibido o uso dos patinetes por menores de 18 anos, mesmo com autorização dos responsáveis;

A velocidade máxima é de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias;

O uso em dupla não é permitido, por questões de segurança;

É recomendável o uso de capacete e, à noite, itens refletivos para melhor visibilidade;

Não é necessário ter CNH para utilizar os patinetes;

É proibido conduzir sob efeito de álcool.