Saiba como chegar de ônibus ao Mangal das Garças em Belém

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Cidade Velha, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, contato com a natureza, passeios culturais e contemplação. No local, é possível encontrar jardins temáticos, um borboletário, mirantes, restaurantes, espaços de exposição e um viveiro com aves típicas da região amazônica.

Onde fica o Mangal das Garças?

O Mangal das Garças está situado na Rua Carneiro da Rocha, às margens do Rio Guamá, no bairro Cidade Velha, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão o Farol de Belém (um mirante com vista panorâmica da cidade), o Borboletário José Márcio Ayres, o Viveiro das Aves, lagos com iguanas e tartarugas, além de restaurantes com culinária regional e espaços para eventos culturais. É um espaço bastante visitado por famílias, turistas, fotógrafos, estudantes e amantes da natureza, principalmente aos finais de semana e feriados.

Dias e horários de funcionamento do Mangal das Garças

O Mangal das Garças funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h. Algumas atrações internas, como o borboletário e o mirante, têm horários específicos de visitação, geralmente entre 10h e 17h, com entrada controlada. O acesso ao parque é gratuito, mas algumas atrações possuem cobrança de ingresso.

A entrada na Reserva José Márcio Ayres, no Farol de Belém e no Memorial Amazônico da Navegação custa R$ 9 cada. O passaporte que dá acesso aos três espaços sai por R$ 22. A entrada é gratuita para crianças com menos de 7 anos e pessoas acima de 60 anos. Estudantes têm direito à meia-entrada, desde que apresentem a carteirinha válida no momento da visita.

Como chegar de ônibus ao Mangal das Garças

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Mangal das Garças. Abaixo, listamos algumas das principais:

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[632] Marex - Felipe Patroni

[940] Pedreira - Lomas (Linha B)

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.



(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)